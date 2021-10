Der Schrotthändler Remscheid - Wir holen Metalle inklusive Abholung auf Wunsch auch Demontage

Ob beim Renovieren, Umgestalten, Bauen oder Sanieren: Bei vielen Gelegenheiten fällt Schrott an. Wie soll man diesen am besten entsorgen? Eine einfache Möglichkeit stellen mobile Schrotthändler in Remscheid dar. Diese Anbieter holen den Schrott direkt beim Kunden ab und übernehmen Abtransport und Entsorgung des Altmetalls. Dieses Angebot können Privatkunden und Firmenkunden kostenlos nutzen. Ist viel Altmetall abzuholen, erhalten die Kunden Geld für ihren Schrott. Denn im Rahmen der Wiederverwertung wird aus dem Schrott das Metall als Rohstoff wieder gewonnen und für neue Produkte aufbereitet. Dieser Wert wird beim Schrottankauf durch den Schrotthändler honoriert.Der größte Vorteil für die Kunden ist der Service: Der Schrotthändler Remscheid übernimmt den Abtransport des Schrotts. Falls es sich um sehr große Teile handelt, werden diese vor Ort zerlegt oder zerkleinert. Auch eine Demontage ist möglich, falls zum Beispiel Zäune, Tore oder Treppengeländer noch montiert sind.Das alles ist für viele Kunden selbst kaum möglich. Denn es sind Werkzeuge, Erfahrung und Fahrzeuge nötig, um diese Aufgabe sicher zu übernehmen. Große Teile oder Mengen können oftmals nicht im eigenen Auto transportiert werden.Schrott entsteht in Privathaushalten und Firmen. Als Haushaltsschrott fasst man alles zusammen, was rund um Haus und Garten anfällt: Heizkörper, Spülen, Wäschespinnen, Schubkarren, Zaunelemente oder Gartengeräte. Firmenschrott ist in vielen Fällen Elektroschrott, wenn die Computer erneuert werden, aber auch Aktenschränke und andere Einrichtungsgegenstände. Dazu kommen Industrieanlagen und Geräte, die bei der Produktion eingesetzt werden. In Unternehmen entsteht teilweise Schrott, der durch die Tätigkeit selbst, wie Autos bei Kfz-Werkstätten, Stahlträger und Rohre auf Baustellen oder Metall-Reste in der Herstellung.Der Service des Schrotthändlers Plus kann dem Kunden kostenlos angeboten werden, weil das Altmetall recycelt wird. Der Rohstoff Metall wird erhalten und ist – je nach Metallsorte – durchaus wertvoll. Nach der Abholung beim Kunden gelangt das Altmetall zu einem Schrottplatz oder Verwertungsbetrieb.Dort wird es sortiert, getrennt und aufbereitet. In vielen Einzelschritten wird der Rohstoff so extrahiert und anschließend für neue Produkte eingesetzt.Metall lässt sich sehr gut und ohne Qualitätsverluste recyceln. Außerdem ist der Energieaufwand sehr viel geringer als bei der Neuherstellung von Metallen. Beides sind gute Argumente, Metall über einen professionellen Schrotthändler Remscheid ordentlich zu entsorgen und so dem Recycling zuzuführen.