Wir bieten einen Schrottankauf für private und gewerbliche Kunden in Unna und Umgebung an

Obwohl viele Leute Schrott nur als wertlosen Abfall sehen, stecken darin viele wiederverwertbaren Materialien. Ob Kupfer, Blech oder Eisen, bei größeren Mengen Schrottankauf in Unna zahlen wir Ihnen selbstverständlich die Bestpreise für Ihren Schrott. Dieser wird dann sorgfältig getrennt und dementsprechend wiederverwertet. Der wirklich wertlose Teil des Schrotts oder gar umweltschädliche Teile, werden von uns natürlich fachgerecht entsorgt.Auch in Autoteilen und komplett funktionsunfähigen Autos finden sich wertvolle Teile, die Sie bei uns zu einfachem Geld machen können. Wir helfen Ihnen bei der Demontage und wir kümmern uns um die entsprechende Verwertung der Materialien. Die Preise setzen sich aus dem Marktpreis, der Reinheit und der Beschaffenheit auseinander. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen jedoch Toppreise für Ihren Schrott anbieten. Selbstverständlich sind auch unverbindliche Kostenvoranschläge möglich.Schaffen Sie mit unserer professionellen Schrottabholung in Unna endlich den nötigen Platz auf Ihrem Hof, Ihrem Keller oder Ihrem Gewerbebetrieb. Wir bieten Ihnen eine kostenlose und professionelle Schrottabholung direkt vor Ort in Unna.Sparen Sie sich den unnötigen Arbeitsaufwand, die Fahrtkosten zum Schrottplatz und vor allem Ihre Zeit! Kontaktieren Sie uns und wir befreien Sie schnellstmöglich von Ihrem lästigen Schrott, damit Sie endlich wieder Platz haben!Unser Team aus mobilen Schrotthändlern ist in ganz NRW und somit auch direkt bei Ihnen in Unna unterwegs und tätig, weswegen eine Terminplanung bei uns mit keinen unnötigen Wartezeiten verbunden ist. Flexibilität und Zuverlässigkeit haben bei uns Priorität und dank unserer jahrelangen Erfahrung im Schrottgeschäft und unserer professionellen Ausrüstung können wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf bei der Schrottabholung garantieren.Recycling ist in Anbetracht der Umweltsituation und dem rasanten Abbau der begrenzten Rohstoffe wie beispielsweise Eisen, nicht wegzudenken. Das recycelte Material wird wiederverwertet und es entstehen neue Produkte aus alten Stoffen. Somit profitieren sowohl Sie, als auch die Umwelt vom Recycling.Nähere Informationen zu uns finden Sie unter https://www.schrotthaendler-nrw.de/schrottankauf-unna / oder per Anfrage im Kontaktformular! Fackeln Sie nicht lange und lassen Sie sich von Ihrem Schrott befreien!