Wir Entsorgung Altmetalle in Essen und Umgebung Schneller Service

Kostenlos Schrottabholung in Essen für private Haushalte oder GewerbeWir erlösen Sie von Ihrem Schrott!Sie wollen Ihren Schrott sowieso schon lange entsorgen, finden aber nie die Zeit oder wissen nicht wie?Rufen Sie uns an oder senden Sie uns vorab ein Bild von Ihrem Schrott per Whatsapp Wir finden einen möglichst zeitnahen Termin um Sie von Ihrem Schrott zu befreien.Egal wo, egal was, egal wie!Als ein Team von erfahrenen Experten wissen wir mit jeglicher Art von Schrott umzugehen. Es gibt so gut wie keine Art von Schrott, die wir nicht verwerten können. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Schrott für uns in Frage kommt? Kein Problem! Melden Sie sich einfach telefonisch oder per Whatsapp bei uns und wir informieren Sie möglichst zeitnah darüber, ob ihr Schrott für uns in Frage kommt.Schaffen Sie endlich den nötigen Raum!Ob im gewerblichen oder privaten Bereich: Viele Sammeln unbenutzte und nicht mehr benötigte Materialien in Kellern, Abstellräumen, Garagen und Hinterhöfen an. Solange es platz für noch mehr Schrott gibt, verschwenden die meisten keinen Gedanken daran, die Berge an Schrott zu entsorgen.Zögern Sie es nicht unnötig heraus! Schicken Sie uns heute noch ein Bild oder kontaktieren Sie uns telefonisch und schaffen Sie sich neuen nutzbaren Raum!Wir holen folgenden Schrott bei Ihnen zu Hause ab:Elektroschrott wie Monitore, Handys und PCs.Elektroschrott mit Giftstoffen wie zum Beispiel Blei.Stahlschrott aus der Industrie sowie Stahlware.Eisenschrott in allen VariantenMischschrott wie Wasch- und Spülmaschine.Kabelschrott und KabelresteTrägerschrott