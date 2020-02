Schrottankauf in Dortmund durch Schrottankauf Exclusiv für Privat und Gewerbe

Eisen

Kupfer

Messing

Zink

Aluminium

Zinn

Stahl

Elektroschrott

Die Bezeichnung Schrott ist allgemein gebräuchlich für Abfälle, wertloses Gerümpel, Minderwertiges, dass keinen Wert mehr die Besitzer hat. Das ist aber ein Fehlschluss, wenn es sich um Schrott handelt, der aus Metall hergestellt ist oder der Altmetalle enthält. Altmetalle sind eine wertvolle Ressource, die für den Wirtschaftskreislauf hochbegehrt ist und deshalb entsprechend bezahlt wird. Diese Stoffe sind ein wichtiger Rohstoff, der im Gegensatz zu anderen Recyclingstoffen, nie an Qualität verliert. Es kann fast ohne Verluste immer wieder neu eingeschmolzen und danach neu verarbeitet werden. Das Verwertungsprinzip ist nachhaltig für die Umwelt und auch nachhaltig für den Geldbeutel der Kunden von Schrottankauf Dortmund. Die Schrottabholung Dortmund kauft Stahlschrott, Altmetallschrott und Elektroschrott aller Art an, das aus Altmetall besteht oder mit Altmetall verbaut ist, z. B.Das können die alten Gartenstühle sein, das Garagentor, die Heizungsanlage, das Garagentor, die alten Rohre, das alte Auto oder die Stahlträger auf der Baustelle, die alte Maschine, die nur im Weg steht oder der LKW in dem Betrieb, der vor sich hinrostet. Schrottankauf Dortmund kauft jedes Fahrzeug jeder Größe vom Kleinwagen bis zum LKW, ist ausgerüstet für jeden Abtransport und führt es der Autoverschrottung in Dortmund zu. Die Höhe der Barauszahlung an die Kunden richtet sich nach Art und Menge des Altmetalls.zu Schätzen in Haus und Hof, ob und wie sie abgeholt werden könnten, steht das Team von Schrottankauf in Dortmund mit Rat und Tat zur Seite.Der Service von Schrottankauf Dortmund ist denkbar einfach mit einem alles umfassenden Service.Es genügt ein unverbindlicher Anruf oder eine E-Mail zur Terminabsprache. Das mobile Team fährt zum vereinbarten Termin zur Begutachtung, die völligist. Das Team von Schrottankauf Dortmund baut selbständig Teile aus, wenn es nötig sein sollte, sortiert und demontiert ohne, dass die Kunden das im Vorfeld erledigen müssten. Der Schrott wird vom Team eigenhändig verladen und abtransportiert.Der Gegenwert des Altmetalls, der mit den Kunden vereinbart wurde, wird sofort an Ort und Stelle ausgezahlt, wobei der vollumfängliche Service von Schrottankauf Dortmund vollkommen kostenfrei ist.Sollte bei den Kunden in regelmäßigen Abständen Schrott zum Ankauf anfallen, werden Container zur Verfügung gestellt. Schrottankauf Exclusiv übernimmt dieAbholung in Dortmund.