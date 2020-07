Schrottankauf Hattingen – kostenfreie Schrottabholung für Privat, Gewerbe und Institution – fachgerechtes Recycling

In Gewerbe und Industrie, aber auch in Vereinen, Organisationen und in Privathaushalten fällt immer wieder ausrangiertes Altmetall an. Der Müll kann sich zum Beispiel bei Haushaltsauflösungen ansammeln, im Zuge von Sanierungen oder auch bei Neuanschaffungen. Seien es defekte Elektrogeräte, das alte Auto oder Autoschrott, Produktionsreste, Rohre, Kabelreste oder Fahrräder. Es wird als ungeliebter Abfall aussortiert und auf dem Dachboden, im Keller, in der Garage oder im Betriebshof gelagert. Oftmals soll der Schrott später einmal korrekt entsorgt werden, zum Werkstoff gefahren werden, wenn einmal Zeit, wenn einmal das passende Auto zum Abtransport parat ist. Dann wird es oft vergessen, andere Dinge haben Priorität und der Schrott rostet trostlos vor sich hin. Vielfach besteht aber auch gar nicht die Möglichkeit, die Teile selbst zu entsorgen, wenn es bei sperrigen Teilen an Muskelkraft fehlt oder dem passenden Wagen zum Transport. Dabei ist der Schrott nicht einfach nur unnützer, unbrauchbarer Abfall, sondern teilweise viel Geld wert und viel zu schade, um vergessen zu werden. Mit Schrottankauf Hattingen ist die sachgerechte Schrottentsorgung für alle Hattinger und Hattingerinnen bequem und einfach zu erledigen und darüber hinaus ein guter Ankaufspreis zu erzielen.Mit Schrottankauf Exclusiv können Kunden und Kundinnen einen bequemen Service buchen, der den Schrott direkt dort abholt, wo er sich befindet. Er muss nicht extra zu der Firma transportiert werden, auch nicht vor das Haus oder an die Bordsteinkante getragen werden, wie es sonst oftmals üblich ist. Sogar die Demontage, den Ausbau von Maschinen, Anlagen oder alten Heizungen übernimmt das freundliche Team und führt es fachgerecht aus. Große und/oder sperrige Teile können direkt vor Ort auf die passende Größe gebracht werden. Dabei nimmt Schrottankauf in Hattingen nicht nur Großaufträge an, sondern führt auch Kleinstaufträge schnell und unkompliziert aus. Das Team ist durch seine langjährige Tätigkeit für jede Form der Schrottentsorgung bestens ausgerüstet und hinreichend geschult. Deshalb ist auch die KFZ-Entsorgung im Service inbegriffen, unabhängig von der Größe oder der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeuge. Der Schrott wird aufgeladen und abtransportiert.Hierbei wird in regelmäßigen Abständen, die vorher persönlich vereinbart wurden, der Schrott pünktlich und zuverlässig abgeholt. Bei Bedarf können hierzu auch Container bereitgestellt werden, die dann turnusmäßig geleert werden. Die Firmen sind ihren Schrott los und können sich sorgenlos dem Tagesgeschäft widmen. Der gesamte Service ist selbstverständlich kostenfrei. Anstelle hierfür zu zahlen, können Kunden und Kundinnen bei Schrottankauf Exclusiv mit einem guten Preis für ihren Schrott rechnen.Im Schrott sind die unterschiedlichsten sekundären Rohstoffe enthalten, die für die Produktionsindustrie noch äußerst interessant sind. Schrott kann aus magnetischem Alteisen bestehen, zum Beispiel Stahlfelgen, Pfannen und Töpfen, Werkzeugen, Schlüsseln, Trägern, Profilleisten oder Eisenbeschlägen. Es können auch Graumetalle enthalten sein, wie Aluminium, Zink, Zinn und Blei oder Edelmetalle und Halbedelmetalle, wie Gold, Silber, Kupfer, Messing oder Bronze. Er kann auch verbaut sein mit anderen Stoffen, wie mit Kunstoff oder auch mit Holz. Desto höher die Sortenreinheit ist, desto höher ist auch der Ankaufspreis. Ein weiterer Punkt für die Auszahlung liegt in der Menge, dem Gewicht des Schrottes und den aktuellen Tagespreisen an der Börse. Anhand dieser Punkte wird der Preis von den Schrotthändlern transparent und fair errechnet und auch direkt vor Ort bei der Übergabe des Schrottes ausgezahlt, wenn es von Kunden und Kundinnen so gewünscht wird. Der Schrott wird abtransportiert und das Recycling, die Wiederaufbereitung beginnt. kostenlosen Schrottabholung in Hattingen Um die wichtigen sekundären Rohstoffe im Schrott wieder dem Produktions-Kreislauf zuführen zu können, ist die sachgerechte Sortierung und das korrekte Trennen der Materialien sehr wichtig. Es erfolgt zuerst eine grobe Trennung in Eisenmetalle und Nichteisenmetalle mittels der passenden Werkzeuge und Schneider. Dann wird genauer sortiert, um Nichtmetalle zu entfernen – größtenteils per Hand. Wichtig ist auch die professionelle, verantwortungsbewusste Entfernung aller toxischen Stoffe, die für Mensch und Natur gefährlich werden könnten. Deshalb sollte dieser Arbeitsschritt immer von Fachkräften ausgeführt werden. Zum Schluss werden die begehrten sekundären Rohstoffe eingeschmolzen und stehen der Produktion jetzt wieder zur Verfügung. Vor dem Hintergrund, dass unsere natürlichen Ressourcen immer knapper werden, ist das Schrottrecycling die perfekte Lösung, dem entgegenzuarbeiten. Im Gegensatz zu anderen Recycling-Stoffen, wie zum Beispiel Kunststoff, können diese Rohstoffe auch immer wieder eingeschmolzen und neu verarbeitet werden ohne an Qualität zu verlieren. Mit der fachgerechten Entsorgung von Schrott wird in Hattingen ein sinnvoller Beitrag für unsere Umwelt geleistet und noch gutes Geld verdient.