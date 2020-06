Schrottabholung in Bochum direkt vor Ort – Recycling leicht gemacht - für Privat und Gewerbe

Aktuell, im Schatten der Corona Krise, haben viele Privathaushalte, aber auch Gewerbetreibende Probleme, Ihren Schrott loszuwerden, weil viele Werkstoffhöfe jetzt geänderte, kürzere Öffnungszeiten haben bis hin zu Annahmestopps. Dabei ist es über Schrottankauf Exclusiv denkbar einfach, seine Altmetalle loszuwerden, sie sogar direkt abholen zu lassen. Der kostenlose Service der Schrotthändler ist nämlich auch aktuell vollumfänglich in Bochum zu bestellen.Im Laufe seines Lebens haben wir alle schon einmal den Keller aufräumen müssen, die Garage oder den Dachboden, ein altes Haus mit einer großen Hinterlassenschaft an Schrott übernommen oder in unserer Wohnung saniert. Oftmals ist es für viele Mitmenschen auch gar nicht möglich, ihren Schrott selbst zum Schrotthandel oder Werkstoffhof zu befördern, weil er einfach zu schwer oder zu sperrig ist. Aber auch Firmen müssen keine Angestellten dafür abstellen, den Schrott zu entsorgen, wenn es den Service der Schrottabholung in Bochum nutzt.Das Team von Schrottankauf Exclusiv holt den Schrott direkt vor Ort ab und der Ablauf ist dabei unkompliziert geregelt und schnell gemacht. Es genügt, das Team per Telefon oder E-Mail darüber zu informieren, welche Art von Schrott vorhanden ist, und schon kann ein Termin vereinbart werden. Die freundlichen Mitarbeiter sind pünktlich zur Stelle, laden den Schrott auf und transportieren ihn ab. Anders, als bei vielen Werkstoffhöfen oder bei der Sperrgutabholung durch die Städte und Gemeinden, ist dieser Service sogar kostenlos. Sollten noch Arbeiten erforderlich sein, bevor der Schrott abtransportiert werden kann, wie das Ausbauen oder die Demontage, so erledigt das Team auch das gerne für die Kundschaft als speziellen Service. Die Kundschaft ist ihren Schrott los und die Altmetalle stehen dem Recycling-Kreislauf zur Verfügung.Schrott ist nicht einfach nutzloser Müll sondern besteht aus wertvollen Rohstoffen, die für unseren Wirtschaftskreislauf von großer Bedeutung sind. Gerade in Zeiten, in denen unsere Rohstoffe immer knapper und dadurch immer teurer werden, sind es deshalb besonders sinnvoll, schon vorhandene Stoffe zu recyclen. Inzwischen sind die Wiederaufarbeitungsmethoden so weit entwickelt, dass Altmetalle immer wieder neu eingeschmolzen werden können ohne an Qualität zu verlieren. Auch wenn oftmals viele Arbeitsgänge notwendig sind, um den Schrott zum Beispiel zu sortieren, zu trennen, von toxischen Stoffen zu befreien, so ist der Energieaufwand um ein Vielfaches geringer, als bei der Nutzung von neuen Rohstoffen. Das ist gut für die Umwelt, gut für den Wirtschaftskreislauf und gut für unser aller Portemonnaie. Altmetalle sind dabei in ihrem Wert unterschiedlich dotiert und können durch den Schrottankauf in Bochum noch einen guten Gewinn erbringen.Bei der Abholung ihres Schrottes sind die Kunden und Kundinnen in Bochum nicht nur ihren Schrott los, sondern können auch noch mit Bestpreisen rechnen. Als langjähriges Unternehmen ist Schrottankauf Exclusiv in der Lage, die Altmetalle vor Ort direkt zu unterscheiden, sofort zu erkennen, um welche Art von Metall es sich handelt und darüber hinaus auch die besten Preise zu zahlen. Der Auszahlungswert richtet sich nach der Art des Metalls, der Menge, dessen Reinheit und richtet sich an tagesaktuellen Preisen aus. Aktuell ist Kupfer zum Beispiel hoch dotiert.Allgemein kann dem Schrottankauf jede Form von Schrott angeboten werden. Das kann Schrott in Reinform sein oder auch verbaut. Abgeholt wird Mischschrott, Kernschrott, Edelmetalle, Buntmetalle, wie Kupfer, Messing, Aluminium, Blei, Zink, Zinn, Kabel oder auch Elektroschrott. Dabei ist es auch unerheblich, ob die alten Töpfe schmutzig sind oder die alten Fahrräder schon Rost angesetzt haben. Auch die Autoentsorgung in Bochum gehört zum Servicebereich. Die Firma ist als mobiles Unternehmen bestens ausgerüstet für Fahrzeuge aller Größen. Für Firmen, die kontinuierlich Schrott zu entsorgen haben, ist auch ein regelmäßiger Abholdienst eine Möglichkeit, auf Dauer ihr Schrottproblem im Griff zu haben. Das Team von Schrottankauf Exclusiv ist immer pünktlich vor Ort und transportiert den Schrott ab. Falls nötig, kann auch ein Container dafür zur Verfügung gestellt werden.