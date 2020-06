Der Schrottankauf Exclusiv sorgt in Bochum für einen reibungslosen Schrottankauf

Jedes Jahr fallen im Deutschland Tonnen an Schrott an. Im Schnitt produziert zum Beispiel jeder Deutsche 21,6 kg Elektroschrott. Deutschlandweit sind die 1,7 Millionen Tonnen. Schrott ist aber nicht einfach Müll, sondern wertvoller, als viele denken. Was vielmals achtlos vor sich hin rostet, kann vielmehr gutes Geld bringen. Sei es im Privathaushalt der alte Gartenzaun, der jetzt im Keller liegt, die kaputten Fahrräder bei der Garage oder das alte Badezimmerinventar auf dem Dachboden. Aber auch Firmen und Gewerbebetriebe haben immer wieder ausrangierte Maschinen, Rohre, Stahlträger etc., die entsorgt werden müssen.Der kompetente, langjährige Fachbetrieb ist bestens spezialisiert auf einen kundenfreundlichen und unkomplizierten Ablauf der Schrottentsorgung und der Zuführung zum Recycling-Kreislauf. Ein Termin ist einfach über Telefon oder E-Mail gemacht und die freundlichen Mitarbeiter sind schnell direkt bei Kunden und Kundinnen vor Ort, bei um den alten Schrott aufzuladen und abzutransportieren. Vorab sollte geklärt sein, wie viel Schrott vorhanden ist und welche Art von Schrott es ist, damit das Team das passende Fahrzeug und die passenden Werkzeuge mitbringt. Sollten Kunden und Kundinnen sich unsicher sein, ist ein Foto schnell gemacht und schafft Klarheit für Schrottankauf Exclusiv. Die versierten Mitarbeiter identifizieren sofort, welche Altmetalle vorhanden sind. Müssen noch Arbeiten ausgeführt werden, wie zum Beispiel ein Ausbau, eine Demontage, so übernimmt das auch das Team. Sogar die Autoentsorgung ins Bochum führt Schrottankauf Exclusiv als Servicedienstleistung aus. Dabei ist es unerheblich, welche Größe das Fahrzeug hat oder, ob es noch fahrtüchtig ist. Sie sind als langjähriges Unternehmen für alle Eventualitäten bestens ausgerüstet.In manchen Firmen fällt dauerhaft Schrott an. Da kann ein individuell festgelegter Dauertermin sinnvoll sein, um im regelmäßigen Turnus zum Beispiel den Metallschrott abholen zu lassen. Dafür können bei Bedarf auch Container aufgestellt werden. Schrottankauf Exclusiv ist pünktlich zur Stelle und befreit Sie von Ihrem Schrott ohne, dass Sie es großartig bemerken. Sie haben wieder Platz geschaffen, brauchen keine Mitarbeiter extra dafür einzuteilen. Das ist effizient und schafft Zeit für die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Tagesgeschäft. Nicht zuletzt haben Sie ein gutes Werk für die Umwelt getan.Im Produktionskreislauf hat Schrott als Sekundärrohstoff für die Industrie eine gleichwertige Stellung wie der ursprüngliche Rohstoff Eisenerz. Das heißt, für Neuproduktionen ist nicht zwangsläufig ein neuer Rohstoff nötig. Es bestehen keine Qualitätsunterschiede zwischen alten und neuen Stoffen.Auf unserem Planeten leben immer mehr Menschen. Zeitgleich nehmen unsere Rohstoffe aber immer mehr ab. Das führt zwangsläufig eine Verteuerung nach sich, die sich im Endeffekt auch auf unseren eigenen Geldbeutel auswirken würde, wenn wir neue Geräte, Autos etc. benötigen. Genau deshalb ist es extrem wichtig, Schrott dem Recycling-Kreislauf zuzuführen.Schrottankauf Exclusiv der in Bochum ist als Fachbetrieb Ihr kompetenter Ansprechpartner, diese Rohstoffe fachgerecht dem Produktionskreislauf wieder zuzuführen. Schrott wird sortiert, getrennt, zerkleinert, von Fremdstoffen und Schadstoffen befreit, eingeschmolzen und kann dann wieder neu verarbeitet werden. Das ist nachhaltig, gut für die Umwelt und letztendlich gut für uns. Sie tun etwas Gutes und können damit sogar noch verdienen.Für die Entsorgung ihres Schrottes können Kunden und Kundinnen von Schrottankauf Exclusiv in Bochum Bestpreise erwarten. Der Schrottpreis richtet sich transparent nach den tagesaktuellen Preisen an der Rohstoffbörse. Wichtig bei der Berechnung sind die Menge, das Gewicht, die Reinheit, die Art und die Qualität des Schrotts. Altmetall ist auch nicht gleich Altmetall, sondern wird unterschiedlich dotiert. Es mach also einen Unterschied für die Berechnung, ob es sich zum Beispiel um Aluminium, Zinn, Kupfer, Zink, Messing oder Blech handelt. Sortenreiner Schrott ist zudem auch wertvoller, als verbaute Teile, die dann aufwendiger getrennt müssen. Sind toxische Stoffe enthalten, sind noch weitere Verfahren notwendig, die sicherstellen, dass Mensch und Natur geschützt sind. Unsachgemäßes Vorgehen könnte hier gesundheitsschädliche und krebserregende Schadstoffe freisetzen. Anhand dieser Fakten wird der Auszahlungspreis berechnet. Die treue Kundschaft weiß hierbei zu schätzen, dass sie immer den besten Preis bekommen wird.