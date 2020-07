Altmetall Detmold - Recycling leicht gemacht durch kostenlose Abholung von Metalle jeder Art

Alter Schrott kann noch bares Geld wert sein, weil die enthaltenen Materialien hochbegehrt in Wirtschaft und Industrie sind. Die ausgedienten Rohre, Tore, Gartenzäune, Felgen, Heizkessel, Kabel, Töpfe, Stahlkonstrukte, Maschinen oder Fahrräder sind eine wichtige Komponente im Recyclingsystem. Deshalb sollte der Schrott fachgerecht entsorgt und damit dem Recyclingkreislauf zur Verfügung gestellt werden. Das ist gut für die Umwelt, weil unsere Ressourcen geschont werden und gut für die Verkäufer und Verkäuferinnen, weil sie durch die guten Ankaufspreise einen stattlichen Gewinn erwirtschaften können.Der Service von Schrottankauf Exclusiv macht es Kunden und Kundinnen einfach, ihre Keller, Dachböden, Garagen zu Hause oder die Betriebshöfe und Nebenräume in der Firma zu entrümpeln.Die Vorteile liegen auf der Hand: Der gesamte Service ist vollkommen kostenfrei. Wenn der Schrott beispielsweise mit dem Sperrmüll abgeholt werden würde, fallen in vielen Städten und Gemeinden Gebühren an. Auch muss der Schrott hier selbst zum Straßenrand transportiert werden – Muskelkraft und Zeit ist hierbei nötig. Das gleiche unangenehme Prozedere liegt auch bei dem Transport und der Abgabe im Wertstoffhof an – selbst tragen, schleppen und eventuell noch eine Gebühr zahlen, damit der alte Müll angenommen wird. Sind noch Teile in den Räumlichkeiten angeschlossen oder verbaut, wie zum Beispiel die alte Heizungsanlage oder Maschinen, so ist auch hierbei die Dienstleistung des sachgerechten Ausbaus, der Demontage im Servicebereich voninbegriffen – kostenfrei. Kunden und Kundinnen müssen weder selbst Hand anlegen, noch Geld für einen beauftragten Handwerker ausgeben, der dies andernfalls übernehmen müsste. Ein Termin ist schnell gemacht per Telefon oder per E-Mail und dank der flexiblen Organisation der Schrotthändler auch kurzfristig möglich. Das Team ist pünktlich vor Ort und übernimmt alle anfallenden Arbeiten kostenfrei, unabhängig von der Menge oder Größe des anfallenden Schrottes.Wenn des Öfteren und in regelmäßigen Abständen Schrott zur Entsorgung ansteht, empfiehlt sich ein Dauerauftrag. Über diesen ist eine regelmäßige, pünktliche Abholung gewährleistet. Sind hierfür Container zweckvoll, stellt das Team von Schrottankauf Exclusiv diese gerne zur Verfügung und leert sie in vorab vereinbarten wiederkehrenden Abständen. Firmen wie auch Privathaushalte, Vereine und Organisationen profitieren von einem kompetenten Team, dass sich durch seine langjährige Präsenz schon viele treue Kunden und Kundinnen geschaffen hat. Sie sind ihren Schrott los und können sich sicher sein, dass er durch sachgerechtes Recycling korrekt wiederverwertet wird.Die fachgerechte Entsorgung von Schrott, Altmetallen ist deshalb besonders angeraten, weil Schrott nicht ausschließlich aus Müll besteht, sondern noch aus vielen Stoffen, die wichtig für unseren Produktionskreislauf sind. Das kompetente Team von Schrottankauf Exclusiv sortiert den Schrott vor, trennt ihn in mehreren Arbeitsgängen sachgerecht und löst alle toxischen Stoffe ab, die oftmals enthalten sind. So werden die sekundären Rohstoffe wiederaufbereitet, eingeschmolzen und dem Produktionskreislauf zur Neuverarbeitung zugeführt. Ohne Qualitätsverluste können so aus Ihrem alten Schrott neue Dinge entstehen. Das ist insbesondere deshalb sinnvoll, weil die Nutzung von sekundären Rohstoffen bedeutend weniger Energie verbraucht und die weitere Ausbeutung unserer Ressourcen stoppt. Was in früheren Tagen oftmals noch als Ökoaktivismus verpönt war, ist heute eine notwendige Selbstverständlichkeit geworden, da inzwischen abzusehen ist, dass die prekären (neuen) Rohstoffe langsam zur Neige gehen, nicht mehr unendlich zur Verfügung stehen werden. Wenn wir weiterhin unseren Lebensstandard halten wollen, uns auch zukünftig noch bezahlbare Endprodukte leisten wollen, muss das Schrottrecycling effektiv genutzt werden.Nicht zuletzt sind für viele Kunden und Kundinnen vondie guten Preise für ihren alten Schrott ein ganz wichtiges Kriterium. Egal ob es sich um Edelmetalle handelt, um Altmetalle in Reinform, wie Messing, Zinn, Zink, Kupfer, Aluminium, Eisen, Edelstahl oder beispielsweise Mischschrott oder Kabelschrott oder Elektroschrott – es wird immer der bestmögliche Ankaufspreis ausgezahlt. Auf Wunsch kann hierbei der Betrag auch direkt in bar bei der Übergabe ausgehändigt werden.