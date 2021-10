Schrotthändler Hagen immer für sie unterwegs

Schrott sammelt sich sowohl in privaten Haushalten als auch auf Baustellen und in Firmen permanent an. Schnell wird er zu einem Ärgernis, weil er viel Platz beansprucht und zu nichts mehr nutze ist. Denken wir jedenfalls. Denn Metall- und Elektroschrott ist sehr wohl ausgesprochen nützlich, denn er enthält Bestandteile, die von nicht unterschätzendem Wert sind. Ein Beispiel ist Aluminium, das in der Herstellung sehr teuer und Ressourcen-intensiv ist. Beim Recycling werden sehr viel weniger Ressourcen verbraucht als dies bei der Neugewinnung der Fall ist. Weitere Komponenten von Wert sind beispielsweise Palladium, Kupfer, Zink, Platin, Gold und Silber. Der Schrotthändler Hagen ist nicht nur darauf spezialisiert, Schrott jeder Art abzuholen, sondern darüber hinaus ein verlässlicher Partner, wenn es um den Schrotthändler geht – in Hagen und ganz NRW. Dabei werden sowohl für Mischschrott als auch für sortenreinen Schrott faire Preise gezahlt. In jedem Fall lohnt es sich, ein verbindliches Angebot einzuholen, da die Kaufpreise täglichen Kursschwankungen unterliegen. Sobald sich der Kunde und der Schrotthändler Hagen handelseinig geworden sind, wechselt der Schrott den Besitzer, ebenso wie der Kaufpreis. Damit ist das Thema für den Kunden auch schon erledigt: Mit einem sehr geringen Aufwand hat er bares Geld verdient, Platz gewonnen und einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Ressourcen-Schonung und damit zum Umweltschutz geleistet.Nach dem Schrottabholung beginnt die eigentliche Tätigkeit für den Schrotthändler Hagen . Der Schrott wird verladen und abtransportiert. Anlagen, die entsorgt werden sollen, werden nach vorheriger Absprache zuvor demontiert. Nach Ankunft auf dem Gelände des Schrottankaufs wird der Schrott genau gesichtet und sortiert. Bei dieser Arbeit ist große Vorsicht vonnöten, denn gerade Elektroschrott enthält in der Regel neben wertvollen auch zahlreiche toxische Stoffe – die Art und Dichte hängen unter anderem vom Alter des Elektroschrotts ab. Besonders gefährliche Stoffe sind Weichmacher, Quecksilber, Flammschutzmittel, Kadmium, PCB und Blei. Diese Giftstoffe müssen vom restlichen Metall- und Elektroschrott getrennt und anschließend fachkundig entsorgt werden. Die Materialien, die wiederaufbereitet werden sollen, werden hingegen diversen spezialisierten Recycling-Anlagen zugeführt.Der Schrotthändler Hagen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, Schrott kostenlos abholen zu lassen. Außerdem garantiert er beim Schrottankauf faire und stets aktuelle Preise. Auf Wunsch kann bereits vor der Abholung ein Angebot angefragt werden. Besonders attraktive Preise werden für sortenreinen Schrott bezahlt. Aber auch Elektroschrott enthält viele wertvolle Stoffe, die vomangekauft werden.