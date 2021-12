Machen Sie mit Schrott-Ankauf NRW Ihren Schrott in Siegen zu Bargeld

Lassen Sie sich von unserer zuverlässigen Schrottabholung, unserem professionellen Service und unseren attraktiven Ankaufspreisen überzeugen. Wir von Schrottankauf-NRW holen Ihren Schrott in und außerhalb von Siegen ab und garantieren Ihnen dabei neben einem reibungslosen Ablauf auch eine fachgerechte Entsorgung Ihres Schrotts.Wir kaufen Ihnen im Raum Siegen gerne folgende Schrottarten ab:darunter fällt alles was Blech, Kupfer, Eisen, Aluminium, Messing oder andere Altmetalle enthältunter Mischschrott versteht man gemischten Metallschrott mit verschiedenen Eisensorten von unterschiedlichen Stärken. Beispiele für Mischschrott sind Eisenstangen, Bleche oder GitterFür Elektroschrott gibt es sogar ein eigenes Gesetz, namentlich das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elektro), welches definiert, welche Geräte zum Elektroschrott gehören. Beispiele hierfür sind Fernseher, Kühlschränke oder WaschmaschinenSofern Sie sich unsicher sind, ob wir auch Ihren Schrott in Siegen und Umgebung ankaufen, reicht eine kurze Nachricht aus, um Ihr Anliegen zu klären.Auch alte Autoteile kaufen wir Ihnen gerne zu attraktiven Preisen ab. Sofern Ihr Auto defekt oder aus sonstigen Gründen nicht mehr für den Straßenverkehr geeignet ist, kann es für Sie finanziell sinnvoll sein, die einzelnen Autoteile separat zu verkaufen, als das gesamte Auto. Als professionelle Schrotthändler haben wir die nötige Ausrüstung und Erfahrung, um Ihr Auto fachgerecht zu zerlegen, sodass Sie die einzelnen Autoteile verkaufen können.Von hohem Wert sind dabei in der Regel Motoren, Getriebe, Auspuffanlagen und Katalysatoren sowie Lichtmaschinen.Die Preise für Ihren Schrott ergeben sich insbesondere aus Menge, Art und Reinheitsgrad des Schrotts. Auch die tagesaktuellen Marktpreise der einzelnen Schrottsorten werden bei der Preisfindung berücksichtigt. Da uns Transparenz wichtig ist, erhalten Sie beim Schrottankauf eine vollständige Liste über den abgegebenen Schrott, sowie deren Preise.Mehr als uns zu kontaktieren, brauchen Sie nicht zu tun. Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin an Ihrem Wunschort, woraufhin unser Team Ihren Schrott abholt. Auch eventuell notwendige Demontage arbeiten sind für uns kein Problem. Mit unserem mobilen Service sparen Sie sich die Fahrt zu einem stationären Schrotthändler und erhalten den vollen Kaufpreis bei der Schrottabholung bar auf die Hand.Mehr Informationen rund um den Schrottankauf und die Schrottabholung finden Sie unter https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottankauf-siegen/