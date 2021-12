Kostenlose Schrottabholung in Duisburg für Privatpersonen und Gewerbetreibende

Kontaktieren Sie uns

Senden Sie uns dafür am besten eine Anfrage per E-Mail, über unser Kontaktformular oder per SMS. Sofern Sie ein persönliches Gespräch bevorzugen, können Sie uns selbstverständlich auch telefonisch unter 0163/ 20 49 842 erreichen. Wir bearbeiten Ihre Anfrage unverzüglich.

Senden Sie uns dafür am besten eine Anfrage per E-Mail, über unser Kontaktformular oder per SMS. Sofern Sie ein persönliches Gespräch bevorzugen, können Sie uns selbstverständlich auch telefonisch unter 0163/ 20 49 842 erreichen. Wir bearbeiten Ihre Anfrage unverzüglich. Terminfindung

Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin für die Schrottabholung. Wir fahren ganz Duisburg und Umgebung an und sind auch kurzfristig verfügbar, falls es mal schnell gehen muss. Nennen Sie uns am besten Menge und Art des Schrotts sowie Auskunft darüber, ob Demontagearbeiten notwendig sind. So können wir die Schrottabholung optimal planen.

Gemeinsam vereinbaren wir einen Termin für die Schrottabholung. Wir fahren ganz Duisburg und Umgebung an und sind auch kurzfristig verfügbar, falls es mal schnell gehen muss. Nennen Sie uns am besten Menge und Art des Schrotts sowie Auskunft darüber, ob Demontagearbeiten notwendig sind. So können wir die Schrottabholung optimal planen. Durchführung der Schrottabholung

Wir führen die Schrottabholung effizient und unkompliziert durch. Sie sind innerhalb kürzester Zeit entlastet und erhalten im Anschluss einen Entsorgungsnachweis.

Sind Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit, Ihren Schrott ordnungsgemäß und sauber zu entsorgen, ohne dabei selbst tätig zu werden? Wir von Schrottankauf-NRW bieten Ihnen diese Möglichkeit und garantieren Ihnen neben einer kostenlosen Schrottabholung auch einen reibungslosen Ablauf und eine fachgerechte Entsorgung Ihres Schrotts in Duisburg.Einekann sich für Sie schon dann lohnen, wenn Ihnen kleinere Mengen Schrott wertvollen Platz rauben. Doch auch nach einem Umzug, einem Standortwechsel des Gewerbes oder nach der jährlichen Entrümpelung fällt oftmals eine Menge Schrott an, von dem wir Sie gerne kostenlos entlasten.Wir von Schrottankauf-NRW sind schon seit mehr als 20 Jahren in Duisburg und Umgebung aktiv und kümmern uns um die Abholung, Entsorgung und Wiederverwertung des angefallenen Schrotts. Dabei stehen Sie als unser Kunde im Vordergrund. Sie sparen sich die Fahrt und die Transportkosten zu einem stationären Schrotthändler, weswegen die Schrottabholung für Sie innerhalb weniger Minuten erledigt ist.Auch aufwändige Demontagen von Heizungen oder Industrieanlagen können unsere bestens ausgerüsteten Mitarbeiter aufgrund einer fachgerechten Ausrüstung und jahrelanger Erfahrung problemlos und kostenlos realisieren. Sie selbst müssen dabei selbstverständlich nicht tätig werden.Für größere Mengen Schrott zahlen wir Ihnen selbstverständlich auch attraktive Ankaufspreise. Mehr Informationen rund um unsere kostenlose Schrottabholung und unseren Schrottankauf finden Sie unter https://www.schrott-ankauf-nrw.de/schrottabholung-duisburg/