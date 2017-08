Selbstmordattentäter-Drama LITTLE TERRORS: aktuell - heftig - aufwühlend!

Am 7. September 2017 erscheint LITTLE TERRORS, ein hochaktuelles Drama um einen 13-Jährigen Jungen, der in die Fänge von Terroristen gerät, auf DVD, Blu-ray Disc und als Video on Demand.



Erzählt aus der Perspektive des jungen Samih (Armaan Kabli), erstaunt, beklemmt und berührt die brisante Thematik von LITTLE TERRORS gleichermaßen. Die indische Schauspiellegende Om Puri („Gandhi“, „Der Krieg des Charlie Wilson“) brilliert darin durch seine eindrückliche Darstellung von Abdul-Wadood Kamil, dem Anführer der Organisation, die Kinder zu brutalen Terroristen „ausbildet“.



Für die filmischen Geschehnisse orientierte sich Regisseur Maninder Chana an unterschiedlichen wahren Begebenheiten, die dieser in seine mitreißende Erzählung einfließen ließ. Dabei versucht dieses außergewöhnliche Filmwerk eine Brücken zwischen der westlichen Kultur und jener im Nahen Osten zu schlagen, aber gleichzeitig eine triviale Verallgemeinerung zu verhindern.



2016 wurde LITTLE TERRORS bei den IndieFEST Film Awards dafür sogar mit dem Humanitarian Award in der Kategorie ‚Outstanding Achievement‘ ausgezeichnet.



„Wahrhaftiger als die meisten Filme, die auf wahren Geschichten basieren.“

– Tri-City News



Zum Inhalt:

Ein 13-jähriger Junge gerät in die Fänge von Terroristen, die ihn dazu bringen wollen, in der amerikanischen Botschaft in Delhi eine Bombe zu zünden. Lange vor dem Angriff unterzieht man ihn

einer Gehirnwäsche und schickt ihn zu einer muslimischen Familie, wo er für seinen Einsatz

vorbereitet werden soll. Doch der Mann, der sich um den Jungen kümmert, beginnt ein gefährliches

Spiel, da er das Kind überzeugen will, sich nicht mit der Bombe selbst in die Luft zu sprengen...



Am 7. September erscheint LITTLE TERRORS auf DVD, Blu-ray Disc und als Video on Demand.

