Neue DVDs in bester Begleitung: Die schönsten Hundefilme & Pferdefilme!

"Die schönsten Hundefilme - Edition 2" (2DVDs)

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 06. April 2017

• Genre: Familie, Kinderfilm

• Laufzeit: ca. 500 min.

• FSK: 6

• Video- Audioformat: 1,85:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Cast: Joey Aresco, Jon Provost, Michael Moriarty, Scott Wilson, Blake Heron, Rod Steiger

• Regie: Dale Rosenbloom und weitere

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, Diverse, 0



Inhalt: In dieser Box sind folgende 5 Filme enthalten:



Cooper 2: Clay muss sich von den hellen Lichtern New York Citys verabschieden und zieht mit seinen Eltern aufs Land. Er gewöhnt sich schnell an das Landleben, auch wegen seines neuen Freundes, dem Hund Cooper. Mit ihm findet er neue Freunde und erkundet die Umgebung. Doch nicht jeder mag die beiden, und so ist es unumgänglich, das Clay und Cooper mit Wax, seines Zeichens der größte Tyrann der Stadt, aneinander geraten!

Vier Pfoten auf der Flucht: Shiloh, ein kleiner Beagle, soll zu einem Jagdhund abgerichtet werden. Dies gefällt dem gutmütigen Hündchen ganz und gar nicht. Eines Tages kann er entwischen und findet auch gleich einen treuen Beschützer. Marty versteckt den Hund vor seinem jähzornigen Besitzer in einer verlassenen Hütte im Wald.



2 Wunderhunde: Zack, ein Junge aus Hope Springs, findet im Wald zwei in einen Käfig gesperrte Hunde und befreit sie. Er nimmt sie mit nach Hause und tauft die beiden Sissy und Buddy. Schnell merkt Zack, dass es sich hier nicht um normale Hunde handelt. Wie herausstellt, haben Sissy und Buddy magische Heilkräfte, mit denen sie das Leben zahlreicher Menschen in der kleinen Stadt für immer verändern.



Vier Freunde und ein Dalmatiner: Timothy, Rico, Darek und Marla sind schon eine schrille Clique: Sie nennen sich "Little Cobras" und lösen mit ihrem Maskottchen, dem Dalmatiner Vulcan, an ihrer Seite selbst erdachte Kriminalfälle. Als Vulcan eines Tages spurlos verschwindet, sind die Spürnasen der Little Cobras gefragt.



Lassies neue Heimat: Als die Familie Martin nach Australien zieht, ist für ihren Hund Lassie kein Platz. Daher suchen sie eine neue Bleibe für ihren Collie, und ihr Nachbar Cully Wilson erklärt sich bereit, Lassie bei sich aufzunehmen. Allerdings hat Wilson schon einen Hund, den kleinen Yorkshire-Terrier Silky, mit dem Lassie sich nun als neues Familienmitglied auseinandersetzen muss.



Benji auf heißer Fährte: Benji, ein Streuner, lebt in einer texanischen Kleinstadt. Dort kennt den liebenswerten Hund jeder und er hat viele Freunde. Vor allem die beiden Geschwister Paul und Cindy sowie deren Haushälterin Maria haben ihn besonders ins Herz geschlossen. Gerne würden die Kinder Benji bei sich aufnehmen, jedoch duldet deren Vater keine Haustiere.



"Die schönsten Pferdefilme - Edition 2" (2DVDs)

• Abspielformat: DVD

• EVP: € 12.99

• VÖ-Datum: 02. März 2017

• Genre: Familie, Spielfilmboxen

• Laufzeit: ca. 540 min.

• FSK: 6

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Cast: Frank Finlay, Jenny Agutter, Richard Harris, Glenda Jackson, Anne Archer, Maggie Castle

• Regie: Peter Duffell, Graeme Campell, Erik Clausen, Dick Lowry, Simon Wincer

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: USA, 2003



Inhalt: In dieser Box sind folgende 6 Filme enthalten:



König der Winde: Im Jahr 1727 wird ein Araberhengst geboren, der den Namen Sham ("Sonne") erhält und dem Sultan von Tunis zusammen mit dem stummen Waisenjungen Agba zum Geschenk gemacht wird. Sham trägt ein Glücks- und ein Unglücksmal und bringt seinen Besitzern ein wechselhaftes Schicksal.



Das Kleine Einhorn: Nachdem sein Vater bei einem Autounfall ums Leben kam, zieht der 13-jährige Billy mit seiner Mutter in eine kleine Stadt in Vermont. In der neuen Schule wird er als Außenseiter verspottet, da er seit diesem Autounfall eine Metallschiene am Bein tragen muss. Sein größtes Glück aber ist ein kleines Pony, das er dem zwielichtigen Besitzer eines Ponyzirkus abgekauft hat.



Das Pony vom ersten Stock: Versprochen ist versprochen! Weil Papa wieder einmal total genervt war, hatte er schließlich gesagt: O.k., du bekommst ein Pferd. Als Reike jedoch kurz darauf bei einem Preisausschreiben tatsächlich eines gewinnt, ist er ganz entsetzt.



Ein Pferd für Danny: Die elfjährige Danny lebt mit ihrem Onkel Eddie, einem erfolglosen Rennpferde-Trainer, in einem Wohnwagen auf dem Rennbahngelände. Ihr Hobby: die Pferde beim Training zu beobachten, ihre Macken zu studieren und ihre Trainingszeiten zu stoppen. Aus Spaß gibt Danny vor jedem Rennen einen Tipp beim Buchmacher ab. Nicht selten liegt sie dabei richtig.



Champions – Sein größter Sieg: Als Bob Champion 1981 auf seinem Pferd Aldaniti den Grand National gewinnt, ist dies mehr als ein Sieg. Es ist ein Wunder. Nur zwei Jahre zuvor war bei dem Jockey Krebs diagnostiziert worden. Sein Pferd Aldaniti galt als verkrüppelt und sollte eingeschläfert werden...



Phar Lap – Legende einer Nation: Nach einer wahren Begebenheit: Besessen treibt Trainer Harry Telford das Rennpferd Phar Lap mit der Peitsche über Rennbahn und Dünen bis es erschöpft zusammenbricht. Durch hartes Training will er den Hengst zu dem großen Rennen an den Start bringen. Doch Phar Lap versagt. Erst die große Freundschaft des Pflegers Tommy Woodcock bringt das Talent zur Blüte und macht Phar Lap zum Favoriten der größten Rennen der Welt.

