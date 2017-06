Neue DVD-Staffeln von SOKO KITZBÜHEL!

Ab heute gibt es wieder eine neue DVD-Staffel:

SOKO Kitzbühel Nr. 16 + in Nr. 17 dann zum letzten Mal Kristina Sprenger und Jakob Seeböck als Ermittlerteam Karin Kofler und Lukas Roither!



"SOKO Kitzbühel 16"



• Abspielformat: DVD

• EVP: € 19.99

• VÖ-Datum: 01. Juni 2017

• Genre: Krimi, TV-Serie

• Laufzeit: ca. 585 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Cast: Kristina Sprenger, Jakob Seeböck, Heinz Marecek, Andrea L'Arronge

• Regie: Hans Werner, Stefan Klisch

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Österreich, 2016



Inhalt:

Episoden 152 - 164 der erfolgreichen Krimiserie „SOKO Kitzbühel“ auf 3 DVDs. Spannende, fintenreiche kriminalfälle, ein dynamisches Ermittlerteam, ein einfallsreicher Haubenkoch und eine Gräfin, für die der Kitzbühler Jetset kein rutschiges Parkett ist- das ist „SOKO Kitzbühel“.



In den Hauptrollen Kristina Sprenger und Jakob Seeböck- sie spielen das Ermittlerteam Karin Kofler und Lukas Roither. Publikumsliebling Heinz Marecek ist Karins Vater und führt ein über die Grenzen des Nobelskiorts hinaus bekanntes Restaurant. Stets an seiner Seite die Andrea L‘Arronge, die gediegene Gräfin Vera Schönberg, die tiefe Einblicke in den Jetset Kitzbühels hat. Beide liefern als Hobbyermittler den Beamten immer wieder hilfreiche Hinweise um die kniffligen Fälle zu lösen .



"SOKO Kitzbühel 17"



• Abspielformat: DVD

• EVP: € 19.99

• VÖ-Datum: 06. Juli 2017

• Genre: Krimi, TV-Serie

• Laufzeit: ca. 585 min.

• FSK: 12

• Video- Audioformat: 1,78:1 (16:9), Deutsch DD 2.0

• Cast: Kristina Sprenger, Jakob Seeböck, Heinz Marecek, Andrea L‘Arronge

• Regie: Hans Werner, Stefan Klisch

• Produktionsort und Erscheinungsjahr: Österreich, 2016



Inhalt:

Episoden 165 - 177 der erfolgreichen Krimiserie „SOKO Kitzbühel“ auf 3 DVDs. Spannende, fintenreiche kriminalfälle, ein dynamisches Ermittlerteam, ein einfallsreicher Haubenkoch und eine Gräfin, für die der Kitzbühler Jetset kein rutschiges Parkett ist- das ist „SOKO Kitzbühel“.



In den Hauptrollen zum letzten Mal Kristina Sprenger und Jakob Seeböck- sie spielen das Ermittlerteam Karin Kofler und Lukas Roither. Publikumsliebling Heinz Marecek ist Karins Vater und führt ein über die Grenzen des Nobelskiorts hinaus bekanntes Restaurant. Stets an seiner Seite die Andrea L‘Arronge, die gediegene Gräfin Vera Schönberg, die tiefe Einblicke in den Jetset Kitzbühels hat. Beide liefern als Hobbyermittler den Beamten immer wieder hilfreiche Hinweise um die kniffligen Fälle zu lösen.

