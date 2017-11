Endlich als DVD-Premiere: „Mitarbeiter des Monats“ mit Dan Cook und Jessica Simpson!

Ab 7.Dezember endlich auch in Deutschland als DVD-Premiere erhältlich: die locker, lustige Romantikkomödie von den Machen von „Party Animals“ und „Die Hochzeits- Crasher“ mit Dan Cook und Jessica Simpson.



"Mitarbeiter des Monats"



• O-Titel: Employee of the Month

• Abspielformat: DVD

• EVP: 9,99 €

• VÖ-Datum: 07.12.2017

• Genre: Komödie, Romantik

• Laufzeit: ca. 100 Min.

• FSK: 12

• Videoformat: 1,85:1 (16:9)

• Audioformat: Deutsch DD 2.0, Englisch DD 2.0

• Cast: Dane Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard, Andy Dick, Tim Bagley, Brian George, Efren Ramirez

• Regie: Greg Coolidge

• Produktionsland und Produktionsjahr: USA , 2006



Inhalt: Seit Zack (Dane Cook) vor 10 Jahren seine Firma in den Sand gesetzt hat, arbeitet er als kleinstes Glied der Kette ohne jegliche Verantwortung in einem Supermarkt. Dort hat er nicht viel zu tun und verbringt die meiste Zeit mit seinen Kollegen zwischen Paletten versteckt beim Pokerspielen. Das ändert sich jedoch, als die neue attraktive Kassiererin Amy (Jessica Simpson) in sein Leben tritt, die laut ihrer Akte nur auf Mitarbeiter des Monats steht. Zack muss nun sein Leben umkrempeln und ein vorbildlicher Angestellter werden, um Amys Herz zu gewinnen. Dabei steht ihm jedoch sein Erzfeind, der Chefkassierer Vince (Dax Shepard) im Weg, der mit allen Mitteln versucht, den Ladenrekord zu brechen, und zum 18. Mal in Folge Mitarbeiter des Monats werden will...

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

SchröderMedia

Die im Januar 2006 gegründete SchröderMedia GmbH hat ihren Sitz in Klagenfurt (Österreich). Das Unternehmen vertreibt hochwertige Filme, TV-Serien und Special-Interest-Produkte auf DVD, Blu-ray Disc und VOD in Österreich, Deutschland und der Schweiz für den Verleih wie auch den Verkauf. Die Vermarktungen erfolgen im Retail-Business in Kooperation mit Lizenzgebern, die das gesamte Spielfilmprogramm abdecken. Durch zusätzliche Boxen- und Editionsprodukte wird das Portfolio der Special-Interest-Produkte ständig erweitert. Im Rentalbereich ist besonders die exklusive Vertretung der Walt Disney Company in Österreich und Deutschland zu nennen.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers