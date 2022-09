Xiamen AmonMed AG gegründet: Mehr Wachstum und Marktpräsenz im Blick

Mit der Gründung der Xiamen AmonMed AG im Mai 2022 vereinte die Xiamen AmonMed Biotechnology Co., Ltd. und die Schreiner Firmengruppe ihre Zusammenarbeit unter einem Namen. Die Herstellung ausgezeichneter In-Vitro Diagnostika, die sich sowohl an medizinisches Fachpersonal wie auch an Laien richten, wird seither unter dem neuen Namen fortgeführt.Ihre Ursprünge hat die Xiamen AmonMed AG in der AmonMed Biotechnology Co., Ltd., welche 2014 im chinesischen Beijing gegründet wurde. Diese ist auf die Forschung, Entwicklung, Innovation und Produktion von In-Vitro-Diagnostika und Instrumenten spezialisiert, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen.Die Produkte wurden bereits in mehr als 20 Ländern – sowohl eigenständig als auch mit Kooperationspartnern – erfolgreich vertrieben. Gemeinsam mit der Schreiner Firmengruppe soll die internationale Expansion nun noch stärker vorangetrieben werden. Gleichzeitig soll das Unternehmen zunehmend kapitalisiert werden.Dafür haben beide Unternehmen die Xiamen AmonMed AG gegründet. Mit der Gründung eines eigenständigen Unternehmens schafft die Schreiner Firmengruppe die Möglichkeit, die Xiamen AmonMed AG und ihre Marke AmonMed weiter auszubauen und sichtbarer zu machen. Denn die innovativen Produkte und Lösungen von AmonMed können damit besser am Markt platziert und Synergien mit anderen europäischen Organisationen verstärkt genutzt werden.Neben einem generellen Wachstum liegt der Fokus in 2022 auch auf der Erweiterung des Sortiments und dem Ausbau der bisherigen Marktposition.Weitere Informationen unter www.medical-schreiner.de