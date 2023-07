15 Jahre schrankwerk

Online-Shop für Maßmöbel feiert Jubiläum

schrankwerk.de, der Online-Shop für individuelle Maßmöbel, feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Seit seiner Einführung 2008 hat sich schrankwerk als einer der führenden Anbieter hochwertiger maßgefertigter Möbelstücke etabliert. Das Jubiläum unterstreicht das hohe Vertrauen der Kund:innen in die Qualität und Services des münsterländischen Unternehmens.



Aus der Tradition heraus gewachsen



schrankwerk wurde 2008 von der in Rheine ansässigen Dickmänken GmbH als Online-Shop für Maßmöbel entwickelt. Begonnen als klassischer Tischlerbetrieb im Jahr 1927, führen Klaus und Stefan Dickmänken das Familienunternehmen nunmehr in dritter Generation. Der Betrieb mit aktuell über 70 Mitarbeiter:innen steht heute für die Verbindung von qualitativ hochwertigem Handwerk und bestmöglichen Lösungen für die Bedürfnisse der Kund:innen.



Der Online-Konfigurator: Herzstück der Entwicklung



Als einer der ersten Anbieter eines Online-Konfigurators für Maßmöbel übernahm schrankwerk Pionierarbeit. Nach einem Relaunch wurde 2016 ein neuer 3D-Konfigurator eingeführt, der es nun den Kund:innen erlaubt, ein Möbelstück fotorealistisch in einer 360°-Ansicht zu planen. Der Konfigurator bildet die Schnittstelle zwischen Kundenwunsch und Produktionsstraße: Das Modell des konfigurierten Möbelstücks übermittelt das System direkt in die Produktionsanlage, wo es mit moderner CNC-Technologie nach Maß gefertigt wird. Der Mut und die Vision, mehr in digitale Angebote zu investieren, wurde 2018 mit dem Digital Champions Award in der Kategorie „Digitale Transformation Mittelstand“ ausgezeichnet.



schrankwerk fertigt „Möbel Made in Germany“



In 2022 erhielt schrankwerk vom Verband der Deutschen Möbelindustrie e. V. das begehrte Label "Möbel Made in Germany" - als erster Online-Shop für maßgefertigte Möbel! Das Label unterstreicht die Ansprüche von schrankwerk an Qualität, verantwortungsvolle Produktion und Kundenzufriedenheit.



Kundenzufriedenheit durch Vertrauen



„Wir sind stolz darauf, dass wir seit 15 Jahren die Wünsche unserer Kund:innen erfüllen und ihnen hochwertige, maßgefertigte Möbelstücke liefern können“, sagt Klaus Dickmänken, Gründer und Geschäftsführer von schrankwerk.de. „Unser Erfolg beruht auf dem Engagement unseres Teams, unserer Leidenschaft für erstklassiges Handwerk und unserem Fokus auf die Zufriedenheit unserer Kund:innen.“



Tipp: Es wird gefeiert! Spannende Aktionen im Sommer 2023



Um das 15-jährge Bestehen standesgemäß zu feiern, bedankt sich schrankwerk bei seinen Kund:innen im diesen Sommer mit Aktionen und Rabatten. Alle Informationen erfahren Kunden über die Website oder den Shop-Newsletter.