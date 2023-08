Ukulele spielen - mein schönstes Hobby / Weihnachtsmelodien

Christmas-Songs & Weihnachtsklassiker für Ukulele - Neuerscheinungen bei Schott Music

Die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und bringt die Gelegenheit, besinnliche Momente mit den Liebsten zu teilen. Wenn du dieses Jahr mit deiner Ukulele die traditionellen und beliebten Weihnachtslieder begleiten möchtest, hat Schott Music genau das Richtige für dich - den neuen Spielband zur Erfolgsmethode Ukulele spielen - mein schönstes Hobby.



Dieses Spielbuch bietet eine Vielzahl von Liedern - von leichten Melodien bis hin zu anspruchsvolleren Stücken, die das Spiel in höheren Lagen oder komplexeren Rhythmen erfordern.



Um den Einstieg zu erleichtern, ist jedes Lied in einem leicht verständlichen Format notiert: Die Melodie in Zeile 1, die Tabulatur in Zeile 2 und die Begleitung für eine zweite Ukulele in Zeile 3. Zusätzlich haben die beiden erfahrenen Pädagogen Hans-Georg Gloger und Frank Doll zu jedem Lied ein passendes Strumming-Muster hinzugefügt. Als zusätzlichen Bonus enthält das Spielbuch auch fünf Stücke, die speziell für Ukulele solo arrangiert wurden.



Die Einspielungen aller Lieder stehen zum Download bereit. Jedes Lied enthält auch eine Play-Along-Version mit nur der Begleitung, ideal für eine eigene Solo-Darbietung. Ein kleines Akkordvorspiel erleichtert den Einstieg in die Weihnachtslieder und Christmas-Songs.



Aus dem Inhalt:

Alle Jahre wieder

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

Es ist ein Ros‘ entsprungen

Es wird scho glei dumpa

Feliz Navidad

Fröhliche Weihnacht überall

Go Tell It On The Mountain

Happy Xmas (War Is Over)

Ihr Kinderlein kommet

In der Weihnachtsbäckerei

In dulci jubilo

Jingle Bells

Kling Glöckchen

Kommet Ihr Hirten

Küss mich, halt mich, lieb mich

Lasst uns froh und munter sein.

Leise rieselt der Schnee.

Little Drummer Boy

Morgen Kinder wird’s was geben

Morgen kommt der Weihnachtsmann

O Tannenbaum

Rudolph The Red-Nosed Reindeer

Santa Claus Is Coming To Town.

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Stille Nacht, heilige Nacht

Süßer die Glocken nie klingen

We Wish You A Merry Christmas

Wonderful Christmastime