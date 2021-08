The (fr)agile Orchestra. Empowerment Strategies for Orchestras

Die Corona-Pandemie belastet seit Januar 2020 Orchester und Kulturorganisationen rund um den Globus. Die Pandemie hat gezeigt, wie fragil Orchester sein können. Andererseits hat die Pandemie einen Schub an kreativen Alternativen hervorgebracht, um den Betrieb unter neuen, räumlich entfernten Bedingungen und im Internet aufrechtzuerhalten. Die Pandemie hat daher auch gezeigt, wie agil Orchester sein können. Doch was sind die Lehren aus den Herausforderungen der Pandemie? Was sind neue strukturelle Ansätze für Musiker und Management, um Orchesterorganisationen für die Zukunft neu zu denken? Wie kann das Engagement von Musikern und Mitarbeitern für die eigene Organisation und die Bindung an das Publikum gestärkt werden?



Alle Autorinnen und Autoren der Buchveröffentlichung The (fr)agile Orchestra von Schott Music sind Spezialisten auf ihrem Gebiet. Gemeinsam blicken wir auf jene Aspekte, die Orchestern im „neuen Normalzustand“ nach der Pandemie helfen können, um eine frische Brise Luft zu schnappen und ihre Abläufe neu zu überdenken.

(lifePR) (