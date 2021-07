Pop ’n‘ Swing For - Neuerscheinungen bei Schott Music

In diesem Folgeband der erfolgreichen Pop For…-Reihe von Schott Music trifft Pop auf Swing und sorgt so in Bläser-typischer Umgebung für ein einzigartiges Spielerlebnis. Die zehn Pop Hits aus fünf Jahrzehnten sind optimal für 1-2 Soloinstrumente gesetzt und als Ausgaben für Flöte, Klarinette, Alt-Saxophon und Trompete erhältlich. Die klingenden Tonarten der Stücke sind jeweils gleich, so dass auch gemischte Instrumentalgruppen zusammenspielen können. Fantastische Bigband-Play-Along-Aufnahmen (Voll- und Halb-Playbacks) als Download runden diese Notenausgabe ab und sorgen für größtmöglichen Spielspaß und schnelle Lernerfolge für alle leicht fortgeschrittenen Bläser.



"Liebevoll geschriebene Arrangements und schwungvolle Play-Alongs lassen das Herz eines jeden jungen Musikers höherschlagen!" (Benny Brown - Dozent für Jazz Trompete an der Hochschule für Musik, Theater und Medien - Hannover)



Aus dem Inhalt:

Bad Guy

Happy

If You Leave Me Now

Das Beste

Crazy Little Thing Called Love

