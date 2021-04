Vorhang auf - mit dem Sonderband Pop for Cello Movie Special von Schott Music verneigen wir uns vor den großen Filmmelodien der letzten Jahrzehnte und präsentieren sie interessierten CellistInnen in gut spielbaren Arrangements für bis zu zwei CellistInnen.



Von unvergesslichen Evergreens wie Pink Panther über Hollywood-Klassiker wie Forrest Gump oder Der Pate hin zu aktuelleren Filmen wie Die fabelhafte Welt der Amelie werden alle Titel mit wertigen Audio-Aufnahmen (Vollversion + Play-Along) zum Download angeboten.



Pop For Cello ist für CellistInnen die ideale Abwechslung zu klassischen Etüden – im Unterricht und zu Hause. Damit macht Üben und Vorspiel richtig Spaß!



Inhalt:

Adele: Skyfall

Nino Rota: Speak Softly, Love (Love Theme)

Henry Mancini: The Pink Panther Theme

Yiruma: River Flows In You

Alan Silvestri: Forrest Gump Feather Theme

Celin Dion: My Heart Will Go On

Annie Lennox / Howard Shore / Fran Walsh: Into The West

Elton John: Circle of Life

Hans Zimmer / Klaus Badelt / Geoff Zanelli: He's A Pirate

Yann Tiersen: Comptine D'un Autre Eté: L'Après-Midi

