Musiktheorie praxisnah - Das Grundlagenwerk für Schule und Studium

Neuerscheinung bei Schott Music

Musiktheorie praxisnah von Schott Music ist sowohl für das Selbststudium als auch für den Einzel- oder Gruppenunterricht geeignet. Das Buch richtet sich gleichermaßen an musikinteressierte Schüler wie an Studierende und Dozenten. Skalen und Melodien, Rhythmen, Kadenzen, vokaler und instrumentaler Kontrapunkt, Generalbass und Choralsatz, Alteration und Modulation – dies sind nur einige der Themen dieses umfassenden Bandes. Zahlreiche Beispiele aus fünf Jahrhunderten Kompositions- und Theoriegeschichte, Mindmaps, tabellarische Übersichten und ein umfangreiches Glossar unterstreichen den Handbuch-Charakter und sorgen für ein hohes Maß an Anschaulichkeit.