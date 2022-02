Mozart entdecken

Musik in der Grundschule spezial - Neuerscheinung bei Schott Music

Mozart, das Wunderkind, seine Musik, seine Familie, seine vielen Reisen und seine manchmal skurrilen Eigenheiten – dies ist Thema dieses Sonderheftes Musik in der Grundschule spezial - Abenteuer Mozart, in dem der große Klassiker in all seinen Facetten für Kinder im Grundschulalter lebendig wird.



In den einzelnen Unterrichtsangeboten werden unter anderem Steckbriefe erstellt, Mozart-Alben gebastelt, Lieder gesungen und Originalkompositionen in einfachen Spielsätzen zum Klingen gebracht. Der modulare Aufbau des Heftes erlaubt eine flexible Anpassung an die individuelle Lernsituation der Klasse. Hörbeispiele und Playbacks auf CD runden das Angebot ab.