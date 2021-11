Maestro. Valery Gergiev im Gespräch mit Bertrand Dermoncourt

Valery Gergiev, seit 1988 Direktor des St. Petersburger Mariinsky-Theaters, dazu seit 2015 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, enthüllt die Abenteuer seines Lebens: Sein Bericht entführt die Leserinnen und Leser auf eine zeit- und kulturgeschichtliche Reise, die von den späten Jahren der UdSSR bis ins Heute führt. Dabei berichtet Gergiev nicht nur über seinen eigenen Weg an die Weltspitze, er widmet sich auch eingehend den musikalischen Grundfragen von Werk und Interpretation. So wird das Buch zu einem anschaulichen Parcours durch die Epochen und Meisterwerke der Musikgeschichte. Maestro ist das Ergebnis einer umfassenden Reihe an Gesprächen, die der französische Journalist Bertrand Dermoncourt über einen Zeitraum von zehn Jahren mit Valery Gergiev geführt hat. Entstanden ist ein faszinierendes Porträt des Maestro als Musiker und Mensch.



Bertrand Dermoncourt, Journalist, Schriftsteller und Herausgeber, ist der Leiter des Pariser Radiosenders Radio Classique. Er hat Monografien u.a. über Schostakowitsch und Strawinsky, aber auch über Popkünstler wie David Bowie verfasst und ist Autor von Musiklexika und mehreren Gesprächsbänden mit Musikern, darunter Bücher mit Nikolaus Harnoncourt. Von Bertrand Dermoncourt wurden auch französische Erstausgaben von Stefan Zweig herausgegeben.

