Literatur für das Weihnachtskonzert

Altblockflöten-Weihnachtsbuch - Neuerscheinung bei Schott Music

Sätze aus Weihnachtskonzerten von Corelli und Manfredini oder Bach-Choräle gehören zu den Klassikern im Weihnachtskonzert und dürfen auch in diesem Sammelband Altblockflöten-Weihnachtsbuch von Schott Music nicht fehlen. Daneben sind viele weitere interessante Stücke versammelt, von weihnachtlichen Vertonungen aus der Renaissance über weitere barocke Sätze, Variationen, Liedern hin zu modernen Neukompositionen. Zu einigen Sätzen liegen alternativ auch Orgelsätze zum kostenlosen Download bereit. Aufbauend auf die Altblockflöten-Schule von Barbara Hintermeier (ED 21280) oder auch separat nutzbar.



Aus dem Inhalt:

Heinrich Isaac: Natalis Domini

Michael Praetorius: Psalite, unigenito

Maurizio Cazzati: Capriccio sopra sette note

Arcangelo Corelli: Pastorale aus dem Concerto grosso op. 6 /8 (Weihnachtskonzert)

Henry Purcell: A Ground in Gamut

Valentin Rathgeber: Aria pastorella

Johann Sebastian Bach: Ich steh an deiner Krippen hier

Sinfonia (aus dem Weihnachtsoratorium)

Domenico Scarlatti: Pastorale

Georg Friedrich Händel: Pifa (aus dem „Messiah“)

Francesco Manfredini: Largo aus dem Concerto grosso opus 3/12 (Weihnachtskonzert)

Robert Schumann: Silvesterlied

Niels Wilhelm Gade: Die Weihnachtsglocken

Peter Cornelius: Christbaum–„Wie schön geschmückt der festliche Raum“

Engelbert Humperdinck: Weihnachtsfreude

Carl Orff: Am Weyhnachtsabend

Fantasie über „Kommet, ihr Hirten“