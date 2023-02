Klein, aber oho - Das erste Ukulele-Songbook in Low-G-Stimmung

Neuerscheinung bei Schott Music

Die Ukulele erfreut sich immer größerer Beliebtheit und auch immer mehr Gitarrist:innen beschäftigen sich gerne mit der 4-saitigen kleinen Schwester der Gitarre.



Gerade auch für diese Gruppe ist die alternative Stimmung der Ukulele mit einer tiefen G-Saite („low G“) interessant, da nicht nur der Tonumfang bereichert wird, sondern auch das Spielgefühl mit tiefer Saite sehr an eine Gitarre erinnert.



Die in diesem Songbook verwendete Technik des Melody-Chord-Spiels verwendet Techniken der klassischen Gitarre wie auch der Folkgitarre und verbindet Akkorde mit der Liedmelodie zu mitreißenden Arrangements, die sich alle im Unterricht bewährt haben und vom erfahrenen Autoren und Pädagogen Patrick Steinbach leicht bis mittelschwer konzipiert worden sind.



Aus dem Inhalt:

Ain´t Nobody

Californication

Candle In The Wind

Can You Feel The Love Tonight

Don’t Worry Be Happy

Dust In The Wind

Eleanor Rigby

Fields Of Gold

Hallelujah

Hey There, Delilah

Knocking On Heaven’s Door

In The Summertime

Lady In Black

Let It be

Nothing Else Matters

Rock Around The Clock

Sound Of Silence

Streets Of London

Tears In Heaven