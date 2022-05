Klassische Meisterwerke zum Kennenlernen

Für Klavier leicht bearbeitet - Neuerscheinungen bei Schott Music

Die Reihe Get to Know Classical Masterpieces von Schott Music stellt beliebte Kompositionen in leichten Klavierbearbeitungen von Hans-Günter Heumann vor.



Durch ergänzende Texte zu den Komponisten und ihren Werken und mit durchgehend farbigen Illustrationen der bekannten Illustratorin Brigitte Smith ausgestattet, sind die Ausgaben nicht nur für jugendliche und erwachsene Pianisten von Interesse, sondern auch für Musikliebhaber, die das jeweilige Werk näher kennen lernen wollen. Eine umfangreiche Übersicht über bewährte Klassiker und Ohrwürmer als leichte Klavierbegleitungen von Hans-Günter Heumann.



Übersicht:

Edvard Grieg: Peer Gynt

Bedrich Smetana: Die Moldau

Wolfgang Amadeus Mozart: Die Zauberflöte

Peter Illjitsch Tschaikowsky: Schwanensee

Peter Illjitsch Tschaikowsky: Der Nussknacker

Modest Mussorgskij: Bilder einer Ausstellung

Camille Saint-Saëns: Karneval der Tiere

Antonio Vivaldi: Die vier Jahreszeiten