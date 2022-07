Kinderlieder die begeistern - Neuerscheinung bei Schott Music

Singen und spielen in der Kita und zuhause

Das siebte Buch aus der Reihe Liederbücher für Alt und Jung von Schott Music richtet sich an die ganz jungen, denn Kinder lieben Musik. Sie lassen sich bereits als Babys mit Liedern beruhigen oder ablenken. Wenn sie dann selbst singen, kommen noch Begeisterung und Lebensfreude dazu. Dieses Buch liefert dafür ein praktisches Hilfsmittel für Eltern, Großeltern und Erziehende.



Neben traditionellen Kinderliedern, die jeder aus seiner Kindheit kennt, enthält die Sammlung auch viele Lieder aus Film, Funk und TV sowie die beliebtesten Songs von Liedermachern wie Rolf Zuckowski, Fredrik Vahle, Detlev Jöcker, Reinhard Lakomy oder Wolfgang Hering.



Alle Lieder sind einfach zu begleiten mit der Gitarre oder der Ukulele und enthalten die benötigen Akkordgriffe und Begleitmuster. Zudem gibt es eine Vielzahl von Illustrationen zum Ausmalen sowie dutzende Anleitungen zum Mitmachen, ob in der Kita oder mit den Kindern zuhause. Ein Inhaltsverzeichnis nach Themen wie Schlaflieder, Geburtstagslieder oder Bewegungslieder rundet das Buch ab. Eine Playlist mit allen Songs gibt es bei Spotify oder Apple Music (113 Kinderlieder für Alt und Jung).



Für Instumentalist:innen ist die XXL-Version des Liederbuchs besonders praktisch, denn mit der Spiralbindung steht das Buch perfekt auf dem Notenständer. Die Stücke sind immer auf maximal zwei Seiten notiert – beim Spielen muss also nicht umgeblättert werden. Zudem sind die Noten und Texte groß genug abgebildet, um sie auch mit bis zu einem Meter Abstand noch gut lesen zu können. Dank der Zupfmuster, die bei allen Stücken angegeben sind, wird auch der Einstieg in die Welt des Folkpickings spielend leicht.



Aus dem Inhalt:

1, 2, 3 im Sauseschritt - A ram sam sam - Ach, wie bin ich müde (Das Wachmacherlied) (Detlev Jöcker) - Anne Kaffeekanne (Fredrik Vahle) - Benjamin Blümchen (Titellied) - Das Flummilied (Detlev Jöcker) - Das Katzentatzentanzspiel (Fredrik Vahle) - Das Lied über mich - Das Lied von der Raupe Nimmersatt - Der, die, das (aus der „Sesamstraße”) - Die Biene Maja (Karel Gott) - Die Jahresuhr (Rolf Zuckowski) - Die schnellste Maus von Mexiko (aus „Speedy Gonzales”) - Du da im Radio (Rolf Zuckowski) - Eine Insel mit zwei Bergen (aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer”) - Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann - Hallo, hallo, schön, dass du da bist - Hey, Pippi Langstrumpf (Titellied) - Higgelty, Piggelty, Pop und Pu (Fredrik Vahle) - Ich wäre gern wie du (aus „Das Dschungelbuch”) - Kindermutmachlied - Kommt, wir woll'n Laterne laufen (Rolf Zuckowski) -Küsschenlied (aus „Der Traumzauberbaum”) (Reinhard Lakomy) - La-Le-Lu (Heinz Rühmann) - Leo Lausemaus (Titellied) - Meine Mami (Rolf Zuckowski) - Nessaja (aus „Tabaluga”) (Peter Maffay) - Probier's mal mit Gemütlichkeit (aus „Das Dschungelbuch”) - Regenlied (aus „Der Traumzauberbaum”) (Reinhard Lakomy) - Sandmannlied (aus „Unser Sandmännchen”) - Schlaflied für Anne (Fredrik Vahle) - Schubidua-Tanz (Wolfgang Hering) - Sternenfänger (Wolfgang Hering) - Stups, der kleine Osterhase (Rolf Zuckowski) - Superkalifragilisticexpialegetisch (aus „Mary Poppins”) - Tschu tschu wah die Eisenbahn (Volker Rosin) - Wenn du glücklich bist - Wer den Regenbogen sieht (Reinhard Lakomy) - Wie schön, dass du geboren bist (Rolf Zuckowski) - Winterkinder (Rolf Zuckowski) - Zwei lange Schlangen (Wolfgang Hering)