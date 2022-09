Große Werke für kleine Meister - Schuberts leichteste Werke in einem Band

Mein erster Schubert aus der Easy Composer Series von Schott Music enthält eine Auswahl der leichteren bis mittelschweren Klavierwerke des großen Komponisten, darunter der berühmte Trauerwalzer (op. 9, Nr. 2), das Moment musical in f-Moll (op. 94, Nr. 3), das Impromptu in As-Dur (op. 142, Nr. 2) sowie die schönsten Tänze, Märsche und Ländler aus dem reichhaltigen Repertoire seiner berühmten Salonstücke. Darüber hinaus bietet dieser Band eine Auswahl der leichteren Werke für Klavier zu vier Händen.



Bestens geeignet für den Unterricht und das Spiel zu Hause. Der perfekte Einstieg in die romantische Klaviermusik!



Aus dem Inhalt:

Sehnsuchtswalzer As-Dur, D 365/2

Grazer Walzer a-Moll, D 924/9

Deutscher Tanz D-Dur, D 783/2

Ländler Es-Dur, D 681/5

Ecossaise h-Moll, D 783/1

Valse sentimental C-Dur, D 779/26

Valse noble a-Moll, D 969/9

Menuett A-Dur, D 334

Scherzo B-Dur, D 593/1

Heidenröslein G-Dur, D 257

Allegretto c-Moll, D 915

Moment musicaux f-Moll, D 780/3

Impromptu As-Dur, D 935/2

Kindermarsch G-Dur, D 928

Marcia c-Moll, D 818

Adagio G-Dur, D 178