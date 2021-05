Grenzenlos Gitarre lernen

Die englischsprachigen Lehrbücher Passport to Play Guitar von Schott Music vermitteln das Lernen der Gitarre durch Hören, Lesen und Zusammenspielen und richten sich an klassische Gitarristen sowie stilistisch offene „Acoustic Player“.



Die Bücher beinhalten Songs und Kompositionen aus der ganzen Welt, wie etwa Blues und Jazz aus Nordamerika, Folk und Traditionals aus Europa, Afrika und Lateinamerika - und persönliche Stücke, welche von den Menschen und Orten inspiriert wurden, die die Autoren Tim Pells und Jens Franke auf ihren Reisen begegnet sind.



Weil Musiker auf der ganzen Welt am besten durch das Hören und Zusammenspiel lernen, haben unsere Autoren jeden Song aufgenommen. Auf diese Weise kannst du einfach mit anderen Musikern zusammenspielen und grooven – und gleichzeitig etwas lernen.



Tim und Jens glauben an die Erfolgsformel “Keep It Simple”, weswegen sie Illustrationen verwenden und Erklärungstexte auf ein Minimum reduzieren. Statt dich durch umfangreiche Texte zu kämpfen, plädieren die erfahrenen Gitarrenpädagogen dafür, dass du jedes Stück in den Büchern spielst, von der ersten Note bis zur letzten. Denn die wichtigste Sache ist, dass Musik machen dir guttut – direkt vom ersten Moment an.

