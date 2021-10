Easy Charts Play-Along Sonderband: Christmas Pop

Thank God It’s Christmas! Nach dem großen Erfolg der letzten EASY CHARTS Sonderbände präsentiert Top-Arrangeur Uwe Bye in diesem Band die bekanntesten und beliebtesten Popsongs rund ums Weihnachtsfest – einfach und gekonnt arrangiert für Melodieinstrumente in B, C oder Es.



Ob Pentatonix, Ella Endlich, Helene Fischer oder Michael Bublé – in diesem Band treffen berühmte Originalsongs auf originelle Neuinterpretationen und bieten so ein reichhaltiges Repertoire für jede Christmas Party! Die leicht spielbaren Bearbeitungen enthalten jeweils Play-Along-Tracks zum Anhören und Mitspielen.



Inhalt:

All I Want For Christmas Is You (Mariah Carey)

The Little Drummer Boy (Boney M.)

Do They Know It's Christmas (Band Aid)

Rockin' Around The Christmas Tree (Miley Cyrus)

Feliz Navidad (Helene Fischer)

Hallelujah (Pentatonix)

Santa Claus is Comin' To Town

Küss mich, halt mich, lieb mich (Ella Endlich)

Christmas Time (Brian Adams)

Thank God It's Christmas (Queen)

White CHristmas (Michael Bublé)

Merry Xmas Everybody (Robbie Williams feat. Jamie Cullum)

