Die schönsten Vorspielstücke für Akkordeon von Bach bis Piazzolla

Tolle und berührende Musik erhöht die Freude und Motivation am Instrument, und davon bietet Der Konzertband aus der Reihe Akkordeon spielen - mein schönstes Hobby reichlich.



Der musikalische Vortrag – ob in der Musikschule, privat oder bei öffentlichen Veranstaltungen, wird abwechslungsreich und unterhaltsam. Stilistisch reicht die gelungene Auswahl von Barock über Oper und Tango bis Jazz, da ist garantiert für jede*n etwas dabei. Als akustische Lernhilfe wurden alle Stücke mit Akkordeon eingespielt. Für Abwechslung sorgen die Playbacks, die zu einigen Stücken aufgenommen wurden. Alle Audio-Dateien können mit einem Code, der im Heft abgedruckt ist, heruntergeladen werden.



Aus dem Inhalt:

Menuett (W. A. Mozart)

La donna è mobile (G. Verdi)

Chaconne G-Dur (G. F. Händel)

Drei kleine Stücke (A. Diabelli)

Zwei Deutsche Tänze (L. v. Beethoven)

Soldatenmarsch (R. Schumann)

Shpil Klezmer (Traditional)

Lied und Variation über „Jetzt gang i ans Brünnele“

Land of Hope and Glory (E. Elgar)

An der schönen blauen Donau (J. Strauß)

La noche del tango (H. G. Kölz)

Air (J. S. Bach)

Oblivion (A. Piazzolla)

