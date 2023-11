Die Schule der magischen Tiere - das offizielle Songbook zum Film

Magische Songs - Neuerscheinung bei Schott Music

Das offizielle Songbook zu dem Erfolgsfilm Die Schule der magischen Tiere nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Margit Auer und Nina Dulleck enthält alle elf Songs in leicht spielbaren Bearbeitungen für Gesang, Sopranblockflöte und Klavier: Begleitet die neu zugezogene Ida, ihren magischen Fuchs Rabbat und ihre Freunde auf einer musikalischen Entdeckungsreise, in der es neben Magie, Spaß und Freundschaft auch um die spannende Jagd nach einen Schuldieb geht.



Die Gesangsstimme kann auch auf der Sopranblockflöte gespielt werden und die Klavierstimme ist sowohl als Begleitung für Gesang bzw. Blockflöte als auch für den Solovortrag geeignet.



Inhalt:

Die Schule der magischen Tiere

So allein

Unsere Gang

Wir wollen ein Tier

Spring!

Endlich bist du da

Schlaf gut, mein flauschiger Freund

Jeder kann der Täter sein

So sind Piraten

Menschen sind verrückte Tiere

Echte Freunde