Dein Song 2023 - Das Songbook

Neuerscheinung bei Schott Music

Der 15. Songwriter-Wettbewerb DEIN SONG 2023 startete mit 14 Kompositionen, sieben davon schafften es ins Finale. Perfektioniert wurden sie mit Unterstützung der Musikpaten LOTTE, Madeline Juno, The BossHoss, Malik Harris, Quarterhead, Gregor Meyle und Ian Hooper. Mit den talentierten Nachwuchssongwritern gemeinsam präsentierten sie die Songs bei der großen Finalshow im KiKA. Zum Schluss wählten die Zuschauer den oder die „Songwriter*in des Jahres“.



Mit diesem Songbook können die Finalistensongs aus dem TV-Wettbewerb zu „Play-Alongs“ gespielt und gesungen werden. Eine zweistimmige Klavierpartitur, Gitarrenakkorde und eine separate Melodiestimme ermöglichen das Musizieren am Instrument und Gesang. Im Songbook erfährt man auch, wie die Songwriter beim Komponieren vorgegangen sind und sie geben den Fans tolle Tipps. Limitierte Auflage!



Inhalt:

So wie jetzt (Leni)

I am home (Nuri & Jule)

Du fehlst (Justus)

Thinkin' about the future (Leon)

Know nothing (Estrela)

Theia (Nikita)

It's always you (Hanna)