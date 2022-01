Das Rock und Pop Fetenbuch für Alt und Jung Band 2

Für Gitarre und Ukulele - Neuerscheinung bei Schott Music

Nach dem erfolgreichen Rock & Pop Fetenbuch von Schott Music hat Sebastian Müller 100 weitere Klassiker und neuere Hits ausgewählt, die sich gut zum singen eignen und hat sie so bearbeitet, dass sie sich auf der Gitarre und der Ukulele leicht begleiten lassen.



Mit beliebten Oldies aus den 60er Jahren von Elvis Presley, den Beatles oder Simon & Garfunkel bis hin zu aktuellen Hits von Ed Sheeran, The Weeknd, Camila Cabello oder Taylor Swift enthält der Band Lieder, die jeder im Ohr hat und die zu singen viel Spaß macht.



Allen Songs vorangestellt sind die benötigten Akkordgriffe sowie Schlag- und Zupfmuster für die Begleitung. Eine Playlist mit allen Songs gibt es bei Spotify.



Aus dem Inhalt:

Afterglow (Ed Sheeran)

All Of Me (John Legend)

Blinding Lights (The Weeknd)

Bridge Over Troubled Water (Simon & Garfunkel)

Candle In The Wind (Elton John)

Cello (Udo Lindenberg feat. Clueso)

Junimond (Rio Reiser)

Make You Feel My Love (Adele)

No Matter What (Boyzone)

Senorita (Shawn Mendes)

Shallow (Lady Gaga)

Sweet Caroline (Neil Diamond)

Viva La Vida (Coldplay)

Wish You Were Here (Pink Floyd)

With Or Without You (U2)

You'll Never Walk Alone (Gerry & The Pacemakers)