Cello rocks! - Frische Arrangements für Cellist:innen

Neuerscheinung bei Schott Music

Band 6 der beliebten „Pop For Cello“-Reihe von Schott Music beinhaltet eine wundervolle Auswahl gut spielbarer Arrangements aktueller Popsongs wie „Cold Heart“ von Dua Lipa und Elton John, „As It Was“ von Publikumsliebling Harry Styles aber auch mit „Hold My Hand“ den Titelsong des Movie-Blockbusters des Jahres „Top Gun: Maverick“.



Weiterhin enthält der Band zeitlose Klassiker wie das träumerische „Sailing“ oder die Liebeshymne „Eternal Flame“ der Bangles. Alle Titel werden mit hochwertigen Audio-Aufnahmen (Vollversion + Play-Along) zum Download angeboten.



„Pop For Cello“ ist für Cellist:innen die ideale Abwechslung zu klassischen Etüden – im Unterricht und zu Hause. Damit macht Üben und Vorspiel richtig Spaß!



Inhalt:

Harry Styles: As It Was

The Bangles: Eternal Flame

Eric Clapton: Wonderful Tonight

Lady Gaga: Hold My Hand

Adele: Easy On Me

Solomon Linda: The Lion Sleeps Tonight

Elton John & Dua Lipa: Cold Heart

Bob Dylan: Blowing In The Wind

Reinhard Mey: Über den Wolken

Rod Stewart: Sailing