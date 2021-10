Cello Christmas Book - 30 beliebte Weihnachtslieder in modernen Arrangements

Weihnachten mit dem Cello – mal ganz anders! Damit das weihnachtliche Musizieren im Unterricht und zu Hause so richtig Spaß macht, hat der bekannte Cellopädagoge Gabriel Koeppen mit dem Cello Christmas Book 30 Weihnachtslieder modern arrangiert und mit populären Rhythmen und Harmonien gewürzt.



Dazu gibt es Vorschläge, wie man über die altehrwürdigen Melodien improvisieren kann: entweder mit ausnotierten Improvisationsbeispielen, die variiert und weiterentwickelt werden können, oder durch rhythmische und melodische Patterns, die als einfache Modelle für eigene Ideen dienen. Wer (noch) nicht improvisieren möchte, kann alle Lieder auch „normal“ nach Noten spielen.



Die vielfältigen Besetzungsmöglichkeiten sind: Celloduett, 1 Cello und Klavier, 2 Celli und Klavier (Gitarre ad lib.). Tolle Arrangements für eine fröhliche & swingende Weihnachtszeit!



Aus dem Inhalt:

Vom Himmel hoch, da komm ich her / From Heaven Above to Earth I Come

Alle Jahre wieder

Kling, Glöckchen, kling

Away in a Manger

Fröhliche Weihnacht überall / Merry Christmas! Everywhere

We Wish You a Merry Christmas

O du fröhliche / O, How Joyfully

Süßer die Glocken nie klingen

God Rest You Merry, Gentlemen

Es kommt ein Schiff, geladen

Es ist ein Ros’ entsprungen / Lo, How a Rose E’er Blooming

Leise rieselt der Schnee

In dulci jubilo

Ich steh’ an deiner Krippen hier / Besides Thy Manger Here I Stand

Jingle Bells

Joseph, lieber Joseph mein / Joseph, Dearest Joseph Mine

Stille Nacht / Silent Night

Hark! The Herald Angels Sing

Winter Wonderland

