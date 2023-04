10 aktuelle Pop-Hits für Altblockflöte

Neuerscheinung bei Schott Music

Mit beliebten Songs wie "Anti-Hero" von Superstar Taylor Swift, "As It Was" von Publikumsliebling Harry Styles oder dem von Rihanna gesungenen Titelsong "Lift Me Up" zu dem Marvel-Blockbuster "Wakanda Forever" bietet die 14. Ausgabe der Spielhefte mit bekannten Popsongs großartige Abwechslung zum bekannten klassischen Repertoire.



Die Lieder sind speziell für Altblockflöte arrangiert, so dass sie leicht spielbar sind und gut klingen. Die Serie ist für den Unterricht oder zum Spielen daheim gleichermaßen geeignet.



Inhalt:

Anti-Hero (Taylor Swift)

Unholy (Sam Smith, Kim Petras)

I'm Good (Blue) (David Guetta & Bebe Rexha)

Sorry (ClockClock)

As It Was (Harry Styles)

Bam Bam (Camila Cabello feat. Ed Sheeran)

Lift Me Up (Rihanna)

ABCDEFU (Gayle)

Shiver (Ed Sheeran)

Sunroof (Nicky Youre, dazy)