Pressemitteilung BoxID: 832581 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Die neue Trompetenschule Trompete spielen - mein schönstes Hobby von Martin Schädlich wurde speziell für Jugendliche und Erwachsene konzipiert und führt auf motivierende und praxisbezogene Weise an das Trompetespielen heran - ideal auch für Wiedereinsteiger und zum Selbststudium.



Das neue Spielbuch 2 für 1-3 Trompeten und Klavier bietet zu den einzelnen Lektionen zusätzliche Lieder, klassische Stücke, Duette und Trios. Die stilistische Bandbreite reicht vom Volkslied über Folksongs und Spirituals bis zum Popsong, die klassischen Stücke stammen aus den Epochen Barock, Klassik und Romantik. Zu einem Teil der Stücke werden Klavierbegleitungen angeboten. Die vielfältige und bunte Mischung gibt dem Trompetenlehrer und -schüler alles an die Hand, was für einen motivierenden Trompetenunterricht benötigt wird.



Viele Stücke gibt es als Vollversion und als Playback zum Mitspielen im mp3-Format. Der für den Download notwendige Code ist im Heft abgedruckt.

(lifePR) (