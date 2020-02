Pressemitteilung BoxID: 786171 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Toni singt - Handbuch für das Singen in der Kita

Lieder, Spiele, Geschichten, Verse - Neuerscheinung bei Schott Music

Mehr als 80 Lieder werden in dem Handbuch Toni singt vorgestellt - mit detaillierten Erarbeitungs- und Gestaltungsvorschlägen, Stimmbildungsgeschichten und Sprechversen. Ein vielseitiges Repertoire für Kinder bis sechs Jahre lädt zum Mitsingen und Mitspielen ein. Zahlreiche „Ateliers“ bieten Wissen, Tipps und Tricks rund um das Singen mit Kindern an. Ein umfassender Theorieteil behandelt alle wichtigen Aspekte des Singens in der Kita. Er legt einen besonderen Schwerpunkt auf das Singen in kindgerechter Tonlage und vermittelt wichtiges Hintergrundwissen zur Kinderstimme.



Dieses Buch ist hervorgegangen aus "Toni singt", der größten Bildungsinitiative zur elementaren Singförderung in NRW. Ihr Ziel ist es, das Singen wieder stärker in die Familien und die Gesellschaft zu bringen.

