Schott Music bei der chor.com 2019

Forum - Workshops - Konzerte

Vom 12. bis 15. September 2019 trifft sich die Vokalszene auf der chor.com in Hannover.



Über 30 Konzerte und 150 Workshops an vier Tagen bieten ein vielfältiges Programm und laden dazu ein, Vokalmusik in all ihren Facetten und Genres zu erleben. Die zahlreichen Workshops, Masterclasses, Coachings und Reading Sessions der chor.com bieten ChorleiterInnen, KantorInnen, ChormanagerInnen und SchulmusikerInnen die Möglichkeit, sich fachlich fortzubilden. Die Bandbreite der Themen reicht von Alter Musik bis Vocal Pop, vom Singen in der Kita bis zum Musizieren im Seniorenchor und vom Chormanagement bis zum Viralen Storytelling.



Schott Music ist mit einem Stand in der begleitenden, frei zugänglichen Ausstellung im Hannover Congress Centrum (HCC), Niedersachsenhalle, Stand Nr. 15, zu finden. Hier informiert der Musikverlag - gemeinsam mit über 80 weiteren internationalen Ausstellern - über aktuelle Projekte und Programme. Zahlreiche Workshops der Schott-Autoren laden zum Mitsingen und Mitmachen ein:



Do, 12.09.2019



Jutta Michel-Becher

Silberklang – Ein Leben lang! Chorarbeit mit SeniorInnen

14.00 Uhr | HCC | Raum 18



Fr, 13.09.2019



Marius Schwemmer

Neue Literatur für Kirchenchöre

9:00 Uhr | HCC | Raum 17



Julian Knörzer

Beatbox Your Choir – Chöre und Vocal Groups perfekt begleiten

14.00 Uhr | HCC | Raum 12/14



Sa, 14.09.2019



Alwin Schronen / Tristan Meister

Alwin Schronen – Komponistenportrait

11.30 Uhr | HCC | Raum 18



Leonard Hahn / Jennifer Böttcher

Megastarke Mitmachlieder und Bewegungsimpulse für den Kitaalltag

11.30 Uhr | HCC | Raum 7/9



Reiner Schuhenn

Chorleitung konkret – Tipps und Tricks zur Verbesserung der Chorprobe

14.00 Uhr | HCC | Raum 12/14



Tristan Meister / Pascal Martiné

Chor to go – Gesangseinlagen bei Ausflügen und geselligen Stunden

16.30 Uhr | HCC | Raum 21



So, 15.09.2019



Kim André Arnesen / Shawn Kirchner

Internationale Chormusik – Werke von Kim André Arnesen und Shawn Kirchner

11.30 Uhr | HCC | Raum 17



Jürgen Terhag

Improvisierte Mehrstimmigkeit in Chor und Klassenverband

11.30 Uhr und 14.00 Uhr (Wiederholung) | Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover | Raum E45



Shawn Kirchner

Junge und aufstrebende KomponistInnen

14.00 Uhr | HCC | Raum 17

