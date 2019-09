Pressemitteilung BoxID: 768668 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Piano Junior Band 4 - Neuerscheinung bei Schott Music

Die kreative und interaktive Klavierschule für Kinder

Kindern nachhaltig Spaß am Klavier lernen vermitteln – das ist das Ziel der neuen Klavierschule Piano Junior für Kinder ab 6 Jahren von Hans-Günter Heumann! Nun sind die Bände der 4. Spielstufe (Klavierschulbuch, Theoriebuch, Duettbuch, Konzertbuch) erscheinen, die die Reihe komplettieren!



In diesem neuartigen Konzept aus insgesamt 4x4 Ausgaben begleitet der liebenswerte Roboter „PJ“ gemeinsam mit seinem Hund „Mozart“ und ihren drei Freunden die kleinen Pianisten durch die ersten Unterrichtsjahre. Freude und Spaß an der Musik stehen im Vordergrund und der Fortschritt wird schnell hörbar. Zu jedem Band der Klavierschule stehen jeweils drei Begleithefte zur Verfügung mit vielfältigem Arbeitsmaterial und passenden Spielstücken für einen abwechslungsreichen Unterricht, der den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht wird.



Das Besondere bei diesem Lehrwerk ist die begleitende Website als Teil der Methode: Videos zeigen den Weg zur richtigen Technik, Audioaufnahmen helfen beim Einüben der Stücke, Übungsblätter und weiteres Material bieten zusätzliche Möglichkeiten zum Vertiefen der Inhalte.



Die Schule schreitet in behutsamen Lernschritten voran, die mit zahlreichem Übungs- und Spielmaterial gefestigt und vertieft werden. Musikalität und Kreativität werden von Beginn an spielerisch vermittelt. Für Klavierlehrende steht auf der Website die PDF-Broschüre "Pädagogischer Hintergrund" mit allen Infos bereit.

