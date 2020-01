Pressemitteilung BoxID: 784723 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Megastarke Popsongs für Sopranblockflöte

Die 20 schönsten Melodien - Neuerscheinung bei Schott Music

Der „Best of“-Sonderband der beliebten Blockflöten-Reihe Flöten-Hits für coole Kids enthält eine Auswahl an 20 bekannten und aktuellen Songs für coole Kids. Die Arrangements für 1-2 Sopran-Blockflöten sind leicht zu spielen und bieten eine ideale Ergänzung im modernen Anfänger-Unterricht. Eine abwechslungsreiche Auswahl an Songs begleitet die Schüler bei den ersten musikalischen Schritten. Alle Songs stehen als Playback zum Mitspielen zum Download zur Verfügung.



Auszug aus dem Inhalt:

The Jungle Book: Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Tim Bendzko: Nur noch kurz die Welt retten

Lady Gaga: Poker Face

The Lion King: The Lion Sleeps Tonight

Justin Timberlake: Can’t Stop The Feeling

Nena: 99 Luftballons

Pharrell Williams: Happy

Andreas Bourani: Auf uns

Helene Fischer: Atemlos durch die Nacht

Taylor Swift: Shake It Off

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (