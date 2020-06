Pressemitteilung BoxID: 801897 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Megastarke Popsongs für Sopran-Blockflöte

Band 17 - Neuerscheinung bei Schott Music

Die beliebte Reihe Flöten-Hits für coole Kids geht in die 17. Runde und bietet wieder eine abwechslungsreiche Auswahl leichter Arrangements für 1-2 Sopran-Blockflöten, inkl. CD zum Mitspielen.



12 starke Songs von bei Kindern beliebten Popstars wie Lady Gaga, Max Giesinger und Lukas Rieger motivieren zum Üben und Vorspielen. Die Ausgabe stellt somit eine ideale Ergänzung zum modernen Anfänger-Unterricht dar und begleitet Schüler bei den ersten musikalischen Schritten.



Aus dem Inhalt:

Better

Shallow

I Don’t Care

Die drei ??? Kids

In My Mind

Auf das, was da noch kommt

Ich lieb den Frühling (I Like The Flowers)

Señorita

