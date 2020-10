Heumanns Pianotainment CHRISTMAS - Neuerscheinung bei Schott Music

All I Want For Christmas Is… Pianotainment von Schott Music! Nach dem großen Erfolg der beiden regulären Spielbände präsentiert Top-Autor Hans-Günter Heumann in diesem neuen Band die bekanntesten und beliebtesten Klavierstücke rund ums Weihnachtsfest. Dabei spielt er sich wieder gekonnt durch alle bekannten Genres der Klaviermusik – von klassischen Weisen über Pop und Rock bis hin zu jazzigen Piano Christmas Tunes.



Alle Arrangements sind leicht und gut klingend gesetzt und für jeden Anfänger am Klavier problemlos spielbar.



Aus dem Inhalt:

All I Want For Christmas Is You

Alle Jahre wieder

Christmas All Over Again

Eine Muh, eine Mäh

Es ist ein Ros‘ entsprungen

Es wird scho glei dumpa

Feliz Navidad

God Rest You Merry, Gentlemen

Halleluja aus dem Oratorium „Messias” (G. F. Händel)

Happy Xmas (War Is Over)

Have Yourself A Merry Little Christmas

Herbei, o ihr Gläub’gen

Hijo de la luna

Hirtenmusik/Sinfonia aus dem „Weihnachtsoratorium” (J. S. Bach)

In der Weihnachtsbäckerei

Ihr Kinderlein kommet

Joy To The World

Kling, Glöckchen, kling

Mistletoe And Wine

Rockin’ Around The Christmas Tree

Rudolph, The Red-Nosed Reindeer

Russischer Tanz/Trepak aus dem Ballett „Der Nussknacker“ (P. I. Tschaikowsky)

Santa Claus Is Coming To Town

Schneeflöckchen, Weißröckchen

Thank God It’s Christmas

Winterzeit aus „Album für die Jugend“ op. 68, Nr. 38 (R. Schumann)

Wonderful Christmastime

Zu Bethlehem geboren

