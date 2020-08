Pressemitteilung BoxID: 811774 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Easy Charts - Die größten Hits spielerisch leicht gesetzt

Band 11 - Neuerscheinung bei Schott Music

Mit Easy Charts 11 erscheint eine Sammlung aktueller Hits, die Anfänger am Klavier schon nach dem ersten Unterrichtsjahr spielen können. Dabei dürfen die großen Hits angesagter Popstars natürlich nicht fehlen: Airplay-Dauerbrenner von The Weeknd, Billie Eilish und Dua Lupa und viele mehr warten nur darauf, gekonnt in Szene gesetzt zu werden.



So machen das Üben und Spielen zuhause und vor Publikum gleich noch mehr Spaß!



Inhalt:

Blinding Lights (The Weeknd)

Better (Lena & Nico Santos)

Bad Guy (Billie Eilish)

Hoch (Tim Bendzko)

So Am I (Ava Max)

Castles (Freya Ridings)

Vincent (Sarah Connor)

Auf das, was da noch kommt (Lotte & Max Giesinger)

Sucker (Jonas Brothers)

Somone You Loved (Lewis Capaldi)

Don't Start Now (Dua Lipa)

Señorita (Camila Cabello)

