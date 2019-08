Pressemitteilung BoxID: 764338 (Schott Music GmbH & Co. KG)

E-Bass lernen mit den größten Rock-Hits

Rock’s Cool BASS - Neuerscheinung bei Schott Music

In Rock’s Cool Bass werden die Grundlagen des Bassspielens anhand von acht bekannten Rock-Hits vermittelt. Der Schüler lernt neben typischen Spieltechniken das Notenlesen und erhält erste Einblicke in die Harmonielehre. Durch spielpraktische Übungen, klare Übungsanweisungen und hilfreiche Tipps rund um seine vier Saiten wird der Schüler Ton für Ton zum sicheren Bassisten und Bandmusiker ausgebildet. Durch die parallel erhältlichen Bücher Rock’s Cool Guitar und Rock’s Cool Drums eignet sich das Konzept bestens zum Einsatz in Schul- und Musikschulbands.

