Das Liederbuch für alle, die gerne Popsongs singen

100 bekannte Hits von Abba bis Westernhagen, eigens zum Mitsingen arrangiert

Das vierte Songbook in der Reihe "Liederbücher für Alt und Jung" wird vor allem die Fans der Rock- und Popmusik begeistern. Mit 100 beliebten und bekannten Songs aus den letzten 60 Jahren beinhaltet das Buch viele Meilensteine der Popgeschichte: von "Let It Be" und "Yesterday" von den Beatles über "Sound Of Silence" von Simon & Garfunkel oder Disturbed, "Nothing Else Matters" von Metallica, "Tage wie diese" von den Toten Hosen bis hin zu "Perfect" von Ed Sheeran gibt es viele der größten Hits aller Zeiten zu entdecken. Die Stücke sind alle speziell zum Mitsingen arrangiert und mit Gitarre oder Ukulele meist leicht zu begleiten. Allen Songs vorangestellt sind die benötigten Akkordgriffe sowie Schlagmuster für die Begleitung. Das Gitarrenbuch enthält auch für fast alle Stücke meist einfache Zupfmuster.



Aus dem Inhalt:

American Pie (Don McLean/Madonna), Behind Blue Eyes (Limp Bizkit), Dieser Weg (Xavier Naidoo), Hotel California (Eagles), Losing My Religion (R.E.M.), Monday Monday (The Mamas & The Papas), Photograph (Ed Sheeran), Somewhere Over The Rainbow (Israel Kamakawiwo'ole), Summer Of '69 (Bryan Adams), Supergirl (Reamonn), Tears In Heaven (Eric Clapton), Verdamp Lang Her (BAP), Venus (Shocking Blue), Zombie (The Cranberries) u.v.m.

Schott Music GmbH & Co. KG Schott Music ist einer der weltweit führenden Musikverlage mit Niederlassungen in zehn Ländern und Hauptsitz in Mainz. Das seit 1770 im Familienbesitz befindliche Unternehmen, zu dem auch Europas größtes Logistikzentrum für Musikalien gehört, bietet Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Musik. Das Angebot von Schott Music prägt mit Spiel- und Unterrichtsliteratur, Urtextausgaben, Konzert- und Opernliteratur, Studienpartituren, Gesamtausgaben, Musikbüchern, Fachzeitschriften, Tonträgern sowie E-Books und Apps alle Bereiche des Musiklebens. Ein wichtiger Schwerpunkt im Verlagsprogramm von Schott Music ist die Publikation von Werken zeitgenössischer Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts.

