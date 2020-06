Pressemitteilung BoxID: 802646 (Schott Music GmbH & Co. KG)

Aktivierungskarten für Senioren - Neuerscheinung bei Schott Music

Spiele, Geschichten, Bilder, Lieder

Die Aktivierungskarten für Senioren - neu erschienen bei Schott Music - zeigen auf, wie bewährte Methoden aus der kreativen Arbeit mit Gruppen auch in der Seniorenarbeit eingesetzt werden können. Bilder, Geschichten, Spiele und Lieder regen an, sich über Vorlieben, Interessen und Erlebtes auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Auf vielseitige und unterhaltsame Weise werden Wahrnehmungsfähigkeit, Fantasie und Kreativität älterer Menschen angesprochen.



Alle Anregungen können von ehrenamtlich Tätigen und Pflegenden unmittelbar umgesetzt werden. Zahlreiche Tipps erleichtern die Anpassung an die Fähigkeiten und Interessen der jeweiligen Gruppe.

