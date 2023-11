evm nimmt Schnellladesäulen in den Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen in Betrieb

Wer sein Elektroauto im Westerwald zügig aufladen möchte, hat dazu ab sofort in Höhr-Grenzhausen neue Möglichkeiten. Hier hat die Energieversorgung Mittelrhein (evm) nun drei Schnellladesäulen auf dem Gelände des Einkaufzentrums Westerwald Arkaden installiert. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Thilo Becker, der Stadtbürgermeister Michael Thiesen und Noor Sharaf, Prokurist der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt und Projektleiter der Westerwald Arkaden, haben sie jetzt gemeinsam mit der evm offiziell in Betrieb genommen.An insgesamt sechs Ladepunkten können E-Auto-Fahrer ihr Elektrofahrzeug hier mit einer Leistung von bis zu 300 kW laden. Diese sogenannten HPC-Ladesäulen (High Power Charging) ermöglichen ein Aufladen des Elektroautos in wenigen Minuten. Von der besonders verkehrsgünstigen Lage auf dem Gelände des 2023 eröffneten Einkaufzentrums und der direkten Nähe zur Autobahn A48 profitieren nicht nur Reisende und Pendler, sondern auch Anwohner, die ihre täglichen Einkäufe in einem der vielen Läden vor Ort erledigen. „Wir stellen zunehmend fest, dass sich auch das Ladeverhalten verändert. Während bisher das Laden zuhause und auf der Arbeit im Fokus stand, wird das Schnellladen für E-Autofahrer an öffentlichen Plätzen immer wichtiger. Dies betrifft vor allem diejenigen, die nicht über eine eigene Wallbox verfügen“, erläutert Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm.Die drei Ladesäulen bieten rechts und links je einen Parkplatz mit einem Ladepunkt, ausgestattet mit der gängigen Steckervorrichtung und mit einem QR-Code, falls der Kunde keine eigene Ladekarte dabeihat. Über den QR-Code kann der Kunde dann eine App herunterladen und die Ladesäule freischalten und auch bezahlen. So können insgesamt sechs E-Autos gleichzeitig die Ladepower des örtlichen Versorgers nutzen. Marcelo Peerenboom freut sich darüber, dass sich das Einkaufszentrum zur Betriebsführung mit der evm entschlossen hat: „Hier können wir allen E-Auto-Fahrern und -Fahrerinnen, die ihr Fahrzeug laden möchten, Ökostrom liefern und weder die Gemeinde noch die Inhaber des Einkaufzentrums müssen sich um etwas kümmern. Wir übernehmen auch den Service und sorgen für eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit. So werden Störungen schnellstens behoben.“Dem erhöhten Bedarf an Lademöglichkeiten kommt die evm durch einen kontinuierlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Region nach. Neben den sechs Ladepunkten auf dem Gelände der Westerwald Arkaden durfte sich vergangene Woche auch die Stadt Montabaur über zwei neue Schnellladesäulen freuen. Diese gingen vor dem, ebenfalls von Schoofs Immobilien entwickelten, Nahversorgungszentrum in Allmannshausen ans Netz und bieten ebenfalls die Möglichkeit, das eigene E-Auto mit bis zu 300 kW Leistung zu laden.Eigentümer des Nahversorgungszentrums in Montabaur und der Westerwald Arkaden in Höhr-Grenzhausen ist Greenman Open (Open). Beide Handelsimmobilien werden von der Greenman-Tochtergesellschaft GForm verwaltet.Die Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) ist das größte kommunale Energie- und Dienstleistungsunternehmen aus Rheinland-Pfalz. Als Unternehmensgruppe aufgestellt, bietet sie ein breites Leistungsspektrum für die Lebensqualität in der Region: Die evm selbst bündelt nicht nur den Energievertrieb, sondern auch energienahe Dienstleistungen, wie Lösungen für Wärme, Stromerzeugung durch Photovoltaik und Elektromobilität. Rund 128 000 Kundinnen und Kunden versorgt sie mit Erdgas, 222 000 mit Strom. Mit rund 1000 Beschäftigten gehört sie zu den größten Arbeitgebern der Region und setzt sich aktiv für transparentes, umweltschonendes und ressourcenorientiertes Handeln ein. Im Bereich erneuerbare Energien engagiert sich die evm-Gruppe in zahlreichen regionale Beteiligungsgesellschaften und bundesweit über die Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Das Netzgeschäft der evm-Gruppe ist – wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben – einer eigenständigen Netzgesellschaft übertragen, der Energienetze Mittelrhein GmbH & Co. KG. Sie sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes in 227 Kommunen und des Erdgasnetzes in 255 Kommunen. Die evm ist zudem Betriebsführerin zweier Wasserwerke und eines Abwasserwerks. Mit der KEVAG Telekom GmbH ist sie im Bereich der Telekommunikation tätig.Das neue Open-Sky-Einkaufszentrum in Höhr-Grenzhausen beherbergt auf einer Mietfläche von etwa 13.500 Quadratmetern einen Mix aus Einzelhandel, Dienstleistern, Büros, Praxen und Gastronomie. Das Einkaufszentrum ist bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr (Buslinien 150 und 428) oder über die Autobahn A48, Abfahrt Höhr-Grenzhausen, zu erreichen. PKWs können bis zu vier Stunden kostenfrei auf einem der 320 ebenerdigen Parkplätze geparkt werden. Für Elektro-Autos gibt es insgesamt 20 reservierte Parkplätze, davon sechs mit einer Schnellladestation.Die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt mit Sitz in Neu-Isenburg hat sich auf die Planung und Entwicklung von Objekten für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert; zum Portfolio gehören auch Wohn- und Geschäftshäuser, Fachmarktzentren, Bau- und Heimwerkerfachmärkte, sowie Quartiersprojekte und Mixed-Used-Objekte. Seit Ende der 1980er-Jahre hat das Unternehmen rund 427 SB-Märkte und Geschäftshäuser erfolgreich entwickelt und errichtet, darunter auch die im April 2023 eröffneten Westerwald Arkaden.Greenman OPEN (OPEN) ist einer der größten auf den Lebensmitteleinzelhandel fokussierten Immobilien-Investmentfonds in Deutschland. Im November 2022 hatte OPEN einen Bruttowert von 1,09 Milliarden Euro und erwirtschaftete jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 51 Millionen Euro mit 76 Objekten und ca. 400 Nutzern. Etwa 0,5 % aller Lebensmittel in Deutschland werden in einer Immobilie des Fonds verkauft. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Fachmarkt- und Einzelhandelszentren. Der Großteil der Einnahmen des Investors stammt aus Mietzahlungen, wobei ein wachsender Anteil aus der Bereitstellung von Daten und anderen Dienstleistungen für die Nutzer stammt. OPEN ist Teil einer luxemburgischen SICAV FIS, die von der CSSF zugelassen ist und von dem AIFM Greenman verwaltet wird. www.greenmanopen.com